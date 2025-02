Fable è stato rimandato: è ufficiale, ma abbiamo i primi spezzoni di gameplay

L'entusiasmo dei fan di Fable, la celebre saga fantasy di giochi di ruolo, dovrà essere messo in pausa ancora per un po'. Microsoft e Playground Games, lo studio di sviluppo dietro al reboot del franchise, hanno confermato che il gioco non uscirà nel 2025, come inizialmente sperato, ma verrà rinviato almeno al 2026. Quantomeno nel video (che potete visionare qua) è possibile vedere nuovi spezzone di gioco.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per molti appassionati, che attendevano con trepidazione il ritorno di Fable dopo anni di silenzio. L'annuncio ufficiale è stato dato da Xbox, che ha confermato il rinvio senza però fornire una data di uscita precisa. Le motivazioni dietro a questa decisione non sono state chiarite nel dettaglio, ma si presume che siano legate alla volontà di Playground Games di rifinire al meglio il gioco, garantendo un'esperienza all'altezza delle aspettative.

Fonti vicine allo studio di sviluppo, citate da Windows Central, hanno rivelato che il team starebbe incontrando alcune difficoltà nello sviluppo del gioco. In particolare, sembra che l'utilizzo del motore grafico ForzaTech, lo stesso impiegato per la serie di giochi di corse Forza Motorsport, stia creando qualche grattacapo agli sviluppatori. Sebbene ForzaTech sia noto per la sua resa grafica eccezionale, adattarlo alle esigenze di un gioco di ruolo open-world come Fable si starebbe rivelando più complesso del previsto.

Il reboot di Fable è stato annunciato per la prima volta nel 2020, con un breve trailer che ha subito acceso la curiosità dei fan. Il gioco è stato presentato come un "nuovo inizio" per la serie, ambientato in un mondo fantastico ricco di magia, creature mitologiche e scelte morali significative. Playground Games, conosciuta principalmente per la serie Forza Horizon, ha promesso di mantenere l'essenza dei giochi originali, pur introducendo elementi innovativi e una grafica all'avanguardia.

Tuttavia, da quell'annuncio iniziale, le informazioni sul gioco sono state scarse. A parte qualche breve apparizione in eventi Xbox.

Questo rinvio si aggiunge ad altri ritardi che hanno colpito importanti esclusive Xbox negli ultimi anni, come Starfield e Redfall. Sebbene sia comprensibile che gli sviluppatori vogliano prendersi il tempo necessario per creare giochi di alta qualità, questi continui rinvii potrebbero danneggiare la fiducia dei consumatori e l'immagine di Xbox come piattaforma affidabile per i giocatori.

Il rinvio di Fable è una notizia deludente, ma non del tutto inaspettata. Lo sviluppo di un gioco di ruolo open-world di questa portata è un'impresa complessa, che richiede tempo, risorse e una visione chiara. È preferibile che Playground Games si prenda tutto il tempo necessario per creare un gioco all'altezza delle aspettative, piuttosto che affrettare l'uscita di un prodotto incompleto o deludente.

Tuttavia, è anche comprensibile la frustrazione dei fan, che attendono con ansia il ritorno di Fable da anni. La mancanza di comunicazione trasparente da parte di Xbox e Playground Games non ha fatto altro che alimentare le preoccupazioni e le speculazioni. Sarebbe auspicabile che, in futuro, le aziende fornissero aggiornamenti più regolari sullo stato dello sviluppo, in modo da mantenere alto l'interesse e la fiducia dei giocatori.

Per il resto Xbox avrà comunque un 2025 ricco di giochi, da South of Midnight a DOOM fino a Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 e COD 2025. Titoli sul Game Pass, non mancheranno.