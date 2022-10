Grazie a Fallout 3, la serie post apocalittica è rinata sotto una nuova luce. Certo, non ogni singolo gioco di Bethesda è stato un successo, ma a conti fatti il ritorno del franchise è stato unicamente possibile grazie a Todd Howard e tutto il team di Bethesda Game Studios. Nonostante manchino ancora diversi anni (se non decenni) all’arrivo del quinto capitolo, se volete giocare delle nuove storie o vivere i giochi precedenti in maniera diversa, i modder arrivano in vostro soccorso, come nel caso odierno, dove vi presentiamo una mod completamente originale che trasforma il terzo capitolo della serie in un gigantesco DLC di New Vegas, considerato universalmente come uno dei migliori giochi della serie.

Creata dal modder AbbaAltmer, la mod si chiama “You Are Not The Father – The Wanderer is not James’s Son” e rimuove completamente ogni riferimento al papà del protagonista di Fallout 3. Il dottore diventa così un caro amico del Lone Wanderer, e questa mod vi permette di creare il vostro background personalizzato. “Ogni personaggio riusciva a ricordarti che il protagonista del gioco era tuo papà e questo rompeva molto il role playing, creando una dissonanza narrativa”, le parole del modder che spiegano cosa lo abbia spinto a creare la mod.

Con l’installazione di questa mod sparisce ogni riferimento al Vault e al papà del protagonista. Non cambia però la main quest, che resta la stessa e tutti i file audio sono stati disabilitati: il modder consiglia infatti di giocare la mod disabilitando qualsiasi dialogo e rimanendo esclusivamente con la schermata di testo. Chiaramente i lavori di un modder sono limitati e non era possibile ridoppiare completamente un intero gioco, soprattutto vasto quanto Fallout 3.

Se siete interessanti alla mod, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Nexus, dove potrete scaricare il tutto e leggere ovviamente tutti i requisiti necessari per l’installazione. Vi ricordiamo che la mod riguarda Fallout 3, ma ovviamente è necessario avere Fallout New Vegas per l’installazione.