Uno dei punti forti di Bethesda è sicuramente l’attenzione riservata ai modder. Il team di sviluppo ha sempre dato importanza alle creazioni degli utenti, tanto da fornire anche dei “kit” per poter lavorare al meglio. Non fa eccezione la serie di Fallout, che nel corso degli anni si è arricchita di un discreto numero di mod, ma anche di veri e propri giochi originali. E da oggi esiste anche un nuovo DLC, o meglio, una mod delle stesse dimensioni di un’espansione che sembra prodotta da Bethesda e tutto il suo team, dedicata al quarto capitolo (che potete recuperare in versione GOTY su Amazon).

Chiamata The Fens Sheriff’s Department, la mod viene classificata come un DLC non ufficiale. Scaricandola da Nexus, è possibile però imbattersi in quella che sembra letteralmente un’espansione ufficiale. E questo è chiaro fin dai contenuti inseriti all’interno della mod, lasciano semplicemente a bocca aperta.

The Fens Sheriff’s Department parte subito benissimo, visto che allarga una nuova zona sotto lo stadio, con due distretti residenziali, uno commerciale, due ristoranti e appunto il dipartimento omonimo della mod. Non ci sono solo nuove aree, ma anche ben 50 quest inedite, un finale inedito e ovviamente i personaggi: ben 15 nuovi NPC, completamente doppiato. Si tratta di un lavoro enorme, che non raggiunge quello di Fallout London (a oggi la mod più ambiziosa del quarto capitolo della serie Bethesda), ma è comunque qualcosa che ci lascia a bocca aperta. Potete scaricare il tutto visitando l’hub della mod su Nexus e come al solito vi invitiamo a seguire le istruzioni per installarla correttamente.

Questa nuova mod è anche un piacevole diversivo, soprattutto se siete amanti dei giochi di Bethesda, in attesa di Starfield. Il prossimo gioco di ruolo firmato Todd Howard dovrebbe essere disponibile entro giugno 2023, ma al momento la data di uscita è ancora latitante, anche se probabilmente sarà annunciata molto presto.

