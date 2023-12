Fallout 4, la nuova patch next-gen rimandata al 2024

Se siete fan di Fallout 4 e speravate di chiudere l’anno in bellezza con il lancio della patch next-gen, ci dispiace deludervi, ma non succederà. Bethesda ha infatti annunciato un rinvio per la patch, posticipandola al 2024.

L’aggiornamento di Fallout 4, lanciato ormai nel lontano 2015, è destinato a PS5, Xbox Series X|S e PC. La patch porterà miglioramenti come framerate migliori, risoluzione 4K e contenuti aggiuntivi per il Creation Club, anche se non sappiamo cosa includeranno di preciso.

Bethesda ha affermato che il rinvio è necessario per dare agli sviluppatori il tempo necessario a perfezionare l’esperienza di gioco. Una frase tipica di queste situazioni, ma che ovviamente speriamo corrisponda a verità.

Di certo il rinvio deluderà gli appassionati di Fallout, ma la speranza ovviamente è che valga la pena attendere, specialmente considerando che l’uscita di Fallout 5 rimane una prospettiva decisamente lontana. Todd Howard, direttore creativo di Bethesda, aveva in precedenza affermato che il lavoro su Fallout 5 sarebbe iniziato dopo il completamente di The Elder Scrolls 6, sui cui l’azienda si è appena messa all’opera, dopo il lancio di Starfield.

A mitigare il dispiacere ci penserà la serie TV di Fallout, in uscita ad aprile 2025, che promette di offrire una prospettiva unica sugli abitanti delle Wasteland e che dovrebbe vedere Waltong Goggins nei panni di un Ghoul; probabilmente si tratterà dell’iconico John Hancock, uno dei personaggi di Fallout 4.