Fallout 4 New Vegas: la mod remake si mostra in un video gameplay

Non sono stati anni semplici per Fallout: la saga di Bethesda non ha brillato con il quarto capitolo, oggettivamente godibile ma ben lontano dallo stile e dalle meccaniche da molti apprezzate nei precedenti capitoli. Non dimentichiamoci poi di Fallout 76, un capitolo coraggioso e in continua evoluzione, ma che ha ancora di più scontentato i puristi della serie. Il passato di Fallout è quindi sempre al centro dell’attenzione degli appassionati. Be’, per tutti loro è in lavorazione la mod remake “Fallout 4 New Vegas”.

La creazione del team di appassionati era già nota, ma ora si mostra in un nuovo video di gameplay che ci permette di vedere in azione il sistema di dialoghi classico e i combattimenti. L’obbiettivo, come il nome fa ben intuire, è di ricreare New Vegas, il capitolo di Obsidian Entertainment, tramite il Creation Engine di Fallout 4. La mod introdurrà però anche missioni originali, nuovi elementi di trama e contenuto extra. Inoltre, non mancheranno elementi di gameplay aggiuntivi.

Attualmente non vi è una data di uscita precisa, nemmeno un periodo generico. Non è ovviamente strano, visto che si tratta di una mod remake molto complessa e gestita da un team che, pur dimostrando grandi capacità, non se ne occupa in modo professionale. Gli sviluppatori sono molto appassionati e, almeno per ora, Bethesda non ha richiesto l’interruzione dei lavori, quindi Fallout 4 New Vegas non sembra a rischio di cancellazione.

A livello grafico il risultato è più che apprezzabile, anche se ovviamente non ci si può aspettare che sia a livello di un AAA d’oggi. Ricordiamoci sempre che è una mod remake, ma pur sempre una mod amatoriale. In ogni caso, la qualità del gioco per ora sembra notevole e siamo certi che molti apprezzerebbero l’idea di lanciarsi all’interno di New Vegas con la grafica di Fallout 4.

Bethesda, nel frattempo, ci sta facendo attendere per The Elder Scrolls 6.