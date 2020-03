Fallout 76, Bethesda rimase sorpresa per lo scarso interesse dei giocatori verso il PvP

Fallout 76 si prepara all’arrivo della nuova espansione Wastelanders che introdurrà nel gioco NPC umani, dialoghi con scelte multiple, nuove missioni, armi e molto altro. Il lancio del titolo avvenuto nel novembre del 2018 non fu proprio facile dato l’alto numero di bug e problemi uniti a una trama non giudicata all’altezza delle aspettative e a un multiplayer poco convincente.

Insomma, il gioco sembrava essere stato pubblicato in una versione tutt’altro che completa ma nel corso degli anni Bethesda è riuscita comunque a recuperare terreno. Il vice presidente senior del global marketing e della comunicazione Pete Hines ha ripercorso quel periodo in un articolo della testata US Gamer parlando di come la software house avesse frainteso le aspettative dei giocatori su PvP e PvE. L’approccio all’epoca era quello di inserire un nuovo elemento nel gioco e raccogliere il feedback degli utenti per poi espanderlo ulteriormente.

«Così, per esempio, penso che all’epoca siamo rimasti un po’ sorpresi – ha detto dal Hines – dal fatto che poche persone volessero prendere parte al PvP e quante invece erano interessate di più a cooperare nel PvE». Il manager di Bethesda ha poi aggiunto: «C’era qualcuno che era impegnato nel PvP, non mi fraintendete, ma penso che era davvero una percentuale minima di giocatori rispetto a quella che pensavamo inizialmente».

Hines ha inoltre sottolineato come la prossima espansione non sarà l’ultimo aggiornamento di contenuti previsto per Fallout 76 e che Bethesda non solo ha un piano ma anche una road map per gli aggiornamenti futuri che verrà rivelata dopo Wastelanders. L’espansione di Fallout 76 arriverà su PlayStation, Xbox One e PC (per la prima volta il gioco arriverà anche su Steam) il 7 aprile. Ricordiamo infine che i giocatori non dovranno acquistare contenuti aggiuntivi in quanto questo aggiornamento sarà completamente gratuito per tutti i possessori del gioco base.