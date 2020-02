Fallout 76 Wastelanders e versione Steam: ecco la data di uscita

Bethesda in queste ore ha fatto sapere che l’aggiornamento “Wastelanders” di Fallout 76 verrà rilasciato il 7 aprile su tutte le piattaforme, ed inoltre la versione Steam del titolo arriverà lo stesso giorno. Per quanto riguarda questa versione, se possedete già il gioco su Bethesda.net non sarete purtroppo in grado di trasferire tutti gli Atomi guadagnati, tuttavia gli articoli acquistati dallo shop in game potranno essere condivisi su entrambe le versioni.

Con l’aggiornamento Wastelanders, i ragazzi di Bethesda apporteranno diverse modifiche al gioco. Fallout 76 verrà rinnovato con nuove missioni principali, potremmo quindi scoprire tutti i misteri della West Virginia in solo o in compagnia. Gradita aggiunta anche i nuovi NPC con diversi ritorni in grande stile con i quali potremmo farci amicizia oppure tradirli. Ovviamente verranno aggiunti anche nuovi nemici, armi, equipaggiamenti e quant’altro. Ricordiamo infine che i giocatori non dovranno acquistare contenuti aggiuntivi per giocare a Wastelanders, in quanto questo aggiornamento è completamente gratuito per tutti i possessori del gioco base.

Purtroppo il titolo sin dal suo primo giorno di lancio ha subito diverse critiche. Fallout 76 infatti era pieno di problemi di ogni tipo. Bug in ogni dove, una trama a dir poco inesistente ed un multiplayer mal gestito, ma la ciliegina sulla torta molto probabilmente era il prezzo, troppo elevato per un gioco sviluppato tecnicamente troppo velocemente.

Siete quei giocatori che stanno ancora vivendo le avventure post apocalittiche di Fallout 76? Pensate che questo aggiornamento possa migliorare il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito e come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le notizie relative al gioco targato Bethesda.