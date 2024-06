Fallout 76 ci permetterà di giocare nei panni di un Ghoul per la prima volta

Bethesda ha annunciato che Fallout 76, il popolare gioco di ruolo post-apocalittico, rivoluzionerà la sua esperienza di gioco introducendo per la prima volta i ghoul giocabili all'inizio del 2025.

Questa notizia, ha suscitato grande interesse tra i fan della serie, offrendo loro la possibilità di immergersi ancora di più nell'oscura atmosfera del mondo devastato dalle radiazioni.

L'introduzione dei ghoul come aggiornamento rappresenta una svolta senza precedenti nella storia della serie. Dopo anni trascorsi nell'Appalachia, i giocatori avranno finalmente la possibilità di abbandonare le preoccupazioni per le radiazioni e di adottare uno stile di vita post-apocalittico senza precedenti.

Questo annuncio giunge in un momento strategico per Bethesda, considerando il successo del personaggio del ghoul, interpretato da Walton Goggins, nella serie TV di Fallout realizzata da Amazon, che ha contribuito a alimentare l'interesse dei fan per questo tipo di personaggio.

L'aggiornamento consentirà ai giocatori di trasformare i propri personaggi in ghoul attraverso una missione speciale disponibile al raggiungimento del livello 50. Questa missione offrirà un'opportunità unica di esplorare il mondo di Fallout da una prospettiva totalmente nuova.

Gli effetti pratici sul gameplay saranno evidenti, con i ghoul che interagiranno in modo diverso con le radiazioni e potranno beneficiare di nuove carte perk specifiche per questa tipologia di personaggio. Tuttavia, essere un ghoul influenzerà anche le dinamiche sociali all'interno del gioco, con alcune fazioni che potrebbero reagire in modo diverso al nuovo status del giocatore.

Ad esempio, i membri della Confraternita d'Acciaio potrebbero mostrare diffidenza nei confronti dei ghoul, ma l'indossare l'armatura potenziata potrebbe aiutare a mascherare la loro vera identità.

La possibilità di personalizzare l'aspetto del proprio ghoul aggiunge ulteriore profondità al gioco, consentendo ai giocatori di esprimere la propria individualità all'interno del mondo di Fallout.

Inoltre, l'aggiornamento non solo offre nuove opportunità di gameplay, ma anche la possibilità di tornare ad essere umani normali in seguito, aggiungendo un elemento narrativo davvero peculiare.