Fallout arriva su Magic The Gathering

La celebre serie di videogiochi Fallout, originariamente ambientata nella desolata terra post-apocalittica della costa occidentale degli Stati Uniti, si sta espandendo in modi inaspettati.

I personaggi di Fallout, difatti, faranno la loro comparsa nel multiverso di Magic: The Gathering con quattro nuovi mazzi Commander. Annunciati inizialmente ad agosto, Wizards of the Coast ha finalmente rivelato i dettagli principali di questi prodotti, i quali saranno disponibili nei negozi a partire dall'8 marzo 2024 e sono già disponibili per il pre-ordine.

Ogni mazzo Commander è basato su uno specifico tema che combina elementi di gioco strategico, con volti e luoghi iconici della serie di Fallout. Un tocco particolare è l'opportunità di "accarezzare il cane" presente in uno dei mazzi.

Il primo mazzo, "Sopravvissuti Agguerriti," è guidato da Dogmeat, il compagno a quattro zampe della serie, e si concentra sulla raccolta di oggetti da riciclare per creare alleati, armi e attrezzi.

Il mazzo "Scienza!" è comandato dalla Dottoressa Madison Li di Fallout 3 e Fallout 4 e si concentra sulla generazione di energia per alimentare armi al plasma, scienziati pazzi e robot del periodo pre-bellico.

Il mazzo "Ave, Caesar" si ispira alla citazione iconica dell'inizio di Fallout, "la guerra non cambia mai," ed è guidato da Cesare, il signore della guerra appassionato di storia romana presente in Fallout: New Vegas.

Infine, il mazzo "Minaccia Mutante" è condotto da Mothman, il criptide famoso in Fallout 76, e presenta creature mutate e criptidi che hanno fatto la loro comparsa in tutta la serie Fallout.

Oltre alle carte dei personaggi, i mazzi includono splendide carte terra che rappresentano le varie ambientazioni del mondo post-apocalittico di Fallout. Mentre i quattro Comandanti principali sono i protagonisti, i riferimenti all'universo di Fallout non mancano, includendo creature come gli Scorchbeast e i cloni di Gary, noti ai fan di Fallout 3.

La fusione delle atmosfere post-nucleari di Fallout con il mondo di Magic: The Gathering crea una sinergia unica, rendendo queste carte di gioco un'aggiunta interessante per i fan di entrambe le serie.

Con stili artistici variegati, alcune carte presentano immagini tradizionali, mentre altre adottano l'estetica di un Pip-Boy o il vivace stile di propaganda educativa dell'universo di Fallout, con il simpatico Vault Boy come protagonista.

Con ulteriori carte in attesa di essere rivelate, che andranno a comporre i Booster in uscita sempre a Marzo 2024, l'entusiasmo è già alle stelle per questa nuova release di "Mondi Altrove", visto che i Booster risultano già sold out in US.