Fallout, ecco le statistiche SPECIAL di tutti i personaggi della serie TV

La serie TV di Fallout ha catturato l'attenzione di migliaia di fan di tutto il mondo, diventando un successo immediato per Amazon e Bethesda. Tuttavia, dopo il finale della prima stagione, siamo ora in attesa di notizie sulla conferma della seconda stagione (che pare sia già stata ufficializzata, ma in maniera indiretta). Mentre attendiamo con impazienza ulteriori sviluppi, Bethesda ha aggiunto i protagonisti della serie su Fallout Shelter, scoprendo le statistiche S.P.E.C.I.A.L. di ognuno.

Per chi non lo sapesse, in Fallout è possibile personalizzare le proprie caratteristiche S.P.E.C.I.A.L., dove ogni lettera sta per Strenght (Forza), Perception (Percezione), Endurance (Stamina), Charisma (Carisma), Intelligence (Intelligenza), Agility (Agilità) e Luck (Fortuna).

Lucy, l'abitante del Vault, spicca per la sua elevata Percezione e Fortuna (entrambe a 7 punti), che riflettono la sua abilità nel superare ostacoli apparentemente insormontabili. Maximus, con la sua grande Forza e Agilità (7 punti), incarna il classico eroe d'azione, pronto a sfidare le minacce del Wasteland, peccato abbia 4 di intelligenza. Cooper, il Ghoul, sorprende con la sua resistenza e il suo carisma (7 punti), dimostrando di essere un alleato affidabile anche nei momenti più difficili.

L'entusiasmo dei fan per la serie TV di Fallout ha portato a un aumento della popolarità dei giochi della serie, con Fallout 76 che registra un nuovo picco di giocatori. Questo dimostra quanto sia forte l'interesse per l'universo post-apocalittico di Fallout e la voglia dei fan di esplorarlo in tutte le sue sfaccettature.

Mentre attendiamo notizie sulla seconda stagione della serie TV di Fallout, possiamo continuare a esplorare il Wasteland nei giochi della serie, preparandoci per nuove avventure e sorprese.