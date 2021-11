Fallout incontra Disco Elysium: è un altro capolavoro dei modder

Fallout New Vegas è sicuramente il gioco più apprezzato del nuovo ciclo Bethesda. Sviluppato da Obsidian Entertainment, il titolo è rimasto impresso nei cuori dei fan della serie e di tutti gli amanti dei giochi di ruolo, considerato l’elevato standard produttivo e anche se oramai sono passati ben 11 anni dalla release, i modder continuano a lavorarci sopra con progetti più o meno grandi e innovativi. Oggi però la mod con cui siamo entrati in contatto è leggermente diversa e cambia (anche se leggermente) l’impianto di gioco.

Come avete potuto intuire, Sweet6Shooter ha infatti sviluppato una mod per Fallout New Vegas, che richiama una meccanica centrale di Disco Elysium, ovvero l’assorbimento di alcune informazioni che portano ad un buff o un nerf di una particolare abilità. Ora, unite i due giochi e quello che otterrete sono delle perk per il gioco di casa Obsidian, ma da utilizzare esattamente come avviene in uno dei giochi che durante il 2020 ha saputo riscuotere un grandissimo successo. La mod è ovviamente disponibile su Nexus, hub centrale delle mod per tutti i videogiochi più popolari ed è scaricabile qui.

Come riporta l’autore della mod di Fallout New Vegas, in questo pacchetto tante perk vi renderanno più deboli per un periodo di tempo più o meno breve, a meno che ovviamente non si deciderà di internalizzare un eventuale pensiero oppure fino a quando non getterete via la perk. “Il capitalismo e la bancarotta sono inclusi e sono l’unico pensiero economico/politico che ho incluso”, ha spiegato l’autore, forse per evitare eventuali discussioni in merito. Disco Elysium è infatti un videogioco che fa della politica un vero centro di discussione e di riflessione.

Pur non essendo una mod grafica, questa particolare scelta di fondere Fallout New Vegas e Disco Elysium insieme è sicuramente un modo innovativo di riscoprire il gioco di Obsidian. E forse ci vorrebbero davvero più mod di questo genere, che potrebbero anche “svecchiare” dei giochi abbastanza vecchi e farceli riscoprire da un altro punto di vista.