Fallout: quanti Vault esistono?

Uno degli elementi più importanti nell'universo di Fallout, nonché noti anche a coloro che non hanno giocato ai giochi, sono i Vault. Ma vi siete mai chiesti quanti sono in totale? Se la risposta è sì siete nel posto giusto, dato che in questo articolo troverete non solo la risposta, ma anche altre informazioni che potrebbero interessarvi.

Quanti Vault esistono in Fallout?

Nell'universo di Fallout, la Vault-Tec ha realizzato 122 Vault in tutto il territorio degli Stati Uniti come parte del Progetto Casa-Sicura. Tuttavia, il numero esatto di Vault costruiti è un segreto di Stato e si è perso nel tempo. Si sa che su questi 122 Vault, solo 17 erano di controllo, il che significa che soltanto quelli erano stati progettati per scopi protettivi ufficiali, mentre gli altri facevano parte di esperimenti.

Non è chiaro se i Vault fossero presenti solo negli Stati Uniti o anche in altre parti del mondo, dato che la Vault-Tec era una multinazionale con sedi in molte regioni del globo. Inoltre, oltre ai Vault "pubblici", c'erano anche Vault "privati", il che rende incerta la stima complessiva.

Cosa succede all'interno dei Vault?

All'interno dei Vault si verificano una varietà di eventi distinti in base al Vault specifico. Ufficialmente, i Vault erano rifugi anti-atomici concepiti per proteggere la popolazione americana da una guerra nucleare. Tuttavia, molti di questi Vault facevano in realtà parte di un vasto esperimento governativo.

Ecco alcuni esempi di ciò che è accaduto all'interno dei Vault:

Isolamento forzato : Alcuni Vault erano progettati per studiare le reazioni umane all'isolamento forzato e per esplorare la possibilità di colonizzare la Terra dopo la riapertura dei Vault.

: Alcuni Vault erano progettati per studiare le reazioni umane all'isolamento forzato e per esplorare la possibilità di colonizzare la Terra dopo la riapertura dei Vault. Esperimenti sociali e psicologici : Alcuni Vault sono stati utilizzati per esperimenti sociali e psicologici, come nel caso del Vault 101, dove il sovrintendente esercitava un controllo quasi totale sulla vita degli abitanti.

: Alcuni Vault sono stati utilizzati per esperimenti sociali e psicologici, come nel caso del Vault 101, dove il sovrintendente esercitava un controllo quasi totale sulla vita degli abitanti. Esposizione alle radiazioni : In alcuni casi le porte dei Vault non si chiudevano perfettamente per studiare gli effetti delle radiazioni su una comunità umana.

: In alcuni casi le porte dei Vault non si chiudevano perfettamente per studiare gli effetti delle radiazioni su una comunità umana. Criogenia: Nel Vault 111, per esempio, gli abitanti venivano mantenuti in stato di criogenizzazione.

Questi sono solo alcuni esempi, ma ogni Vault ha il suo unico e spesso inquietante scopo, riflesso della visione distopica e satirica della società propria dell'universo di Fallout.