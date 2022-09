Uno degli oggetti più iconici e che rimandano immediatamente alla mente Fallout è sicuramente la Power Armor. L’armatura è praticamente presente in qualsiasi capitolo della serie, incluso il quarto (che potete acquistare su Amazon), ma mai ci saremmo aspettate di vederla anche nella realtà. Eppure è quello che è successo su Reddit, con un utente che è riuscito a trovarne una in perfette condizioni durante una vendita immobiliare.

Ovviamente quella vista su Reddit non è un’armatura reale. La Power Armor di Fallout arriva infatti da un GameStop ed era stata costruita come materiale promozionale per l’uscita del terzo capitolo. C’è già un precedente molto simile: uno dei negozi della catena Best Buy mise in vendita la stessa armatura per circa 500 Dollari, una cifra sicuramente più accessibile rispetto a quella richiesta durante la vendita immobiliare.

Come riportato dall’utente Reddit, infatti, la Power Armor avvistata a questa speciale vendita aveva un prezzo di circa 5.000 Dollari. Un prezzo sicuramente alto, ma se inquadrato nell’ottica del collezionismo forse un po’ basso. Certo, bisogna capire esattamente quante Power Armor vennero immesse in circolazione nel 2008 per avere una stima del valore reale. Il collezionismo comunque non conosce limiti ed è molto probabile che un prezzo simile possa rapidamente raddoppiarsi una volta che l’armatura avrà trovato un nuovo proprietario.

Fallout 3 ha debuttato nel 2008 e si tratta di uno dei giochi che ha avviato la rinascita dal brand dopo l’acquisizione del franchise da parte di Bethesda. Todd Howard e soci hanno lavorato a ben tre capitoli del titolo, incluso uno spin-off esclusivamente online. Il nuovo capitolo arriverà sicuramente nel corso del prossimo futuro, ma prima per Bethesda è tempo di occuparsi di Starfield, la prima IP originale del team di sviluppo in oltre vent’anni di attività. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.