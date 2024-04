Fallout, tutti i giochi e dove giocarli

La serie Fallout è nata nel 1997 da Interplay, ma soprattutto dalle menti di Tim Cain e Brian Fargo. Divenuto un gioco conosciuto e apprezzato nel 1998 grazie a Fallout 2, il franchise ha avuto un tracollo dopo l'enorme flop di Fallout Tactics. Nel 2004 l'intero brand venne acquisito da Zenimax (Bethesda) che decise di trasformarlo in un Action-GDR in 3D.

L'idea ebbe un successo incredibile, trasformando Fallout in una serie di videogiochi di successo, convincendo persino Amazon Prime Video a realizzarne una serie televisiva. La saga, oggi, conta ben 8 videogiochi, svariate storie raccontate e un futuro tutto da scoprire.

Fallout, tutti i giochi

Fallout

Uscita : 30 settembre 1997

: 30 settembre 1997 Dove giocarlo: PC

PC Abbonamenti: PC Game Pass

PC Game Pass Ambientazione: California - 2161

L'originale Fallout, sviluppato da Interplay, fu un pionieristico rinnovamento dei giochi di ruolo classici su PC, introducendo una prospettiva isometrica e una fresca vitalità al genere. Il titolo partì bene sul mercato, ma la sua difficoltà (dovuta anche a un tempo massimo per completare la storia), portò molti utenti ad apprezzarlo il giusto.

Tuttavia, atmosfera, armi, personaggi e ambientazione funzionarono maledettamente bene. Motivo che portò Interplay a investire ancora sull'IP. Per fortuna.

Fallout 2

Uscita : 1 dicembre 1998

: 1 dicembre 1998 Dove giocarlo: PC

PC Abbonamenti: PC Game Pass

PC Game Pass Ambientazione: California, Nevada - 2241

Interplay decise di affidare il secondo episodio a Black Isle Studios e mai fu scelta migliore. Il gioco mantenne la tradizione di classici RPG. Fallout 2 è l'unico gioco a essere collegato direttamente o quasi a ben due capitoli della serie: Fallout e Fallout New Vegas.

Le musiche, una storia più ad ampio respiro (e senza limiti di tempo), nonché armi e situazioni, resero Fallout 2 uno dei migliori GDR di sempre.

Fallout Tactics

Uscita : 30 marzo 2001

: 30 marzo 2001 Dove giocarlo: PC

PC Abbonamenti: PC Game Pass

Fallout Tactics, sviluppato da Micro Forté, rappresentò il terzo capitolo della serie Interplay, distinguendosi per un approccio... più originale. Rispetto ai suoi predecessori, questo titolo mise in secondo piano gli elementi tipici dei giochi di ruolo a favore di una maggiore enfasi sui combattimenti e sulla tattica. I giocatori dovevano adottare strategie ponderate per affrontare le sfide proposte, mentre la storia si concentrava sulla confraternita d'acciaio, un tema centrale che avrebbe continuato a caratterizzare i giochi successivi della serie. Introdusse tre diverse modalità di combattimento, incluso il multiplayer, dove ogni giocatore poteva guidare la propria squadra

Purtroppo il gioco fu un flop di vendite e ancora oggi definito il peggior gioco di tutta la serie dai fan, il tutto nonostante un buon responso da parte della critica. Bethesda, proprietaria del marchio attuale, considera il titolo non canonico.

Fallout: Brotherhood of Steel

Uscita : 2 aprile 2004

: 2 aprile 2004 Dove giocarlo: PS2, Xbox

Fallout: Brotherhood of Steel è stato un gioco mezzo disastroso. Nessuno se lo ricorda, è praticamente irreperibile ed è una delle conseguenza che portarono l'acquisto del franchise da parte di Bethesda.

Il titolo è stato un esperimento che portò il gioco a divenire un action alla Diablo in visuale isometrica. Rilasciato solo su console, il gioco ci metteva nei panni di un iniziato della Confraternita d'Acciaio, pronto a divenire un Cavaliere.

Fallout 3

Uscita : 28 ottobre 2008

: 28 ottobre 2008 Dove giocarlo: PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Abbonamenti: Xbox Game Pass, PC Game Pass

Xbox Game Pass, PC Game Pass Ambientazione: Washington D.C. - 2277

La saga raggiunse un'incredibile diffusione molti anni dopo, grazie al successo travolgente di Fallout 3, sviluppato direttamente da Bethesda Game Studios, sotto la guida di Todd Howard. Si decise di trasformare il brand in un Action-GDR in prima persona, completamente in 3D. L'idea fu vincente: i giocatori potevano esplorare liberamente il mondo post-apocalittico in un open world davvero fantastico.

Le sparatorie, pur essendo in prima persona, erano più incentrate sulla precisione che sull'azione frenetica, con un sistema di mira che permetteva di puntare specifiche parti del corpo dei nemici con conseguenti probabilità di colpire e causare danni. Inoltre, le molteplici scelte a disposizione dei giocatori, anche quelle moralmente discutibili, contribuirono a rendere Fallout 3 un'esperienza di gioco di ruolo incredibilmente apprezzata.

Fallout New Vegas

Uscita : 22 ottobre 2010

: 22 ottobre 2010 Dove giocarlo: PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Abbonamenti: Xbox Game Pass, PC Game Pass

Xbox Game Pass, PC Game Pass Ambientazione: Nevada, Las Vegas - 2281

Il successo i Fallout 3 portò Bethesda a investire ancora di più nel franchise. Si decise nella realizzazione di uno spin-off da parte di Obsidian, una delle migliori software house GDR in circolazione, nonché erede spirituale di Black Isle Studios, tanto da essere composto da ex veterani come Josh Sawyer e Chris Avellone.

L'impronta del team si notò subito: l'aspetto ruolistico venne esaltato ulteriormente, introducendo una serie di quest diventate davvero memorabili nell'universo di gioco. A oggi, Fallout New Vegas è considerato il miglior Fallout di sempre e seguito diretto del leggendario Fallout 2, che ne riprende personaggi, musiche e anche l'atmosfera.

Fallout 4

Uscita : 10 novembre 2015

: 10 novembre 2015 Dove giocarlo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Abbonamenti: PlayStation Plus Extra, Xbox Game Pass, PC Game Pass

PlayStation Plus Extra, Xbox Game Pass, PC Game Pass Ambientazione: Boston - 2287

Ancora oggi, Fallout 4 rimane l'ultimo capitolo principale della serie e anche quello meno apprezzato del canone originale. Il motivo è semplice: il gioco si allontanava quasi totalmente la componente GDR, divenendo quasi un action puro, tralasciando la qualità narrativa per concentrarsi su contenuti gestionali, fetch quest poco interessanti e personaggi poco memorabili. Il tutto, nonostante miglioramenti percettibili alla qualità grafica, al gameplay e alla personalizzazione.

Nel tempo, anche grazie alle mod e i DLC, è divenuto più gradevole agli occhi del pubblico, che ora attende con trepidazione un quinto capitolo, che arriverà probabilmente fra una decina d'anni.

Fallout 76

Uscita : 14 novembre 2018

: 14 novembre 2018 Dove giocarlo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Abbonamenti: PlayStation Plus Extra, Xbox Game Pass, PC Game Pass

PlayStation Plus Extra, Xbox Game Pass, PC Game Pass Ambientazione: West Virginia - 2102

Fallout 76, sviluppato da Bethesda Game Studios, segnò il tentativo di espandere l'universo di Fallout in un vasto multiplayer online. Inizialmente l'idea fu un fallimento, anche a causa di uno sviluppo travagliato di una quantità di bug davvero troppo grande per rendere il gioco quantomeno giocabile.

Per fortuna, esattamente come accadde con The Elder Scrolls Online, il team si rimboccò le maniche, continuando ad aggiornare il gioco e facendolo diventare uno dei GAAS più supportati di sempre, riuscendo persino a raggiungere un numero di giocatori molto importante. Uno dei meriti di questa rinascita, almeno stando a quanto dichiarato da Bethesda, è stato l'approdo del gioco su Xbox Game Pass.

Fallout Shelter

Uscita : 14 giugno 2015

: 14 giugno 2015 Dove giocarlo: PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Fallout Shelter è un gioco mobile che ha riscosso un enorme successo, soprattutto grazie alla sua intuitività e semplicità. Il titolo è sostanzialmente un gestionale in cui bisogna organizzare un Vault sotterraneo e sfrutta lo stesso modus operandi di costruzione della base vista in giochi come XCOM.

Il gioco ha goduto di una tale popolarità che è stato successivamente portato su PC e console, offrendo così un'esperienza più ampia e accessibile a un pubblico più vasto. Qualche tempo è stato rilasciato anche Fallout Shelter Online, senza però raggiungere il successo visto da Shelter single player.