Far Cry 3 Blood Dragon: arriva una Collector's Edition pazzesca, preparate il portafogli

Durante il periodo compreso tra il 19 aprile e il 19 maggio, i fan di Far Cry avranno la possibilità di preordinare una Collector's Edtion esclusiva di Blood Dragon, lo spin-off autonomo di Far Cry 3 rilasciato ormai più di dieci anni fa. Nonostante venga spesso considerato un "minigioco", Blood Dragon è riconosciuto come uno dei migliori titoli della serie, tanto che, ovviamente, i fan non lo hanno mai dimenticato.

A distanza di diversi anni dalla sua uscita, dunque, grazie alla collaborazione tra Ubisoft e Limited Run Games i fan avranno l'opportunità di preordinare una nuova edizione da collezione ricca di contenuti. Limited Run Games è stata recentemente molto apprezzata per la creazione di versioni fisiche di giochi altrimenti disponibili solo in formato digitale, come Grounded, Pentiment e Hi-Fi Rush.

Ora, Far Cry 3: Blood Dragon si unirà a questa linea, con Limited Run Games che realizzerà e distribuirà una Collector's Edition al prezzo di 124.99 dollari insieme a un'edizione standard che verrà venduta a soli 34.99 dollari.

Se poi siete fan accaniti di Far Cry, sarete felici di sapere che sul sito di Limited Run Games sono disponibili anche una serie di altri oggetti da collezione in preordine, che vanno dagli adesivi e raccoglitori alle monete e spille.

Far Cry 3: Blood Dragon, cosa include la Collector's Edition?

Tuttavia, la protagonista indiscussa è la Collector's Edition, che sarà disponibile su Xbox, PlayStation e PC. Ecco cosa include:

Copia fisica di Far Cry 3: Blood Dragon

Scatola da collezione che si trasforma in un set di gioco

Colonna sonora su cassetta USB

Nastro VHS con trailer e promozioni

Action figure del Colonnello Sloan

Action figure del Sergente Rex Colt

Foglio di adesivi

Libretto

Opuscolo artistico

Si prevede che i preordini verranno spediti nel settembre 2024, quindi anche se preordinate il gioco il 19 aprile, dovrete aspettare un po' prima che arrivi.