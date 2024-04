Far Cry, un nuovo capitolo della serie potrebbe essere in arrivo

A tre anni di distanza dall'ultimo gioco di Far Cry, Ubisoft sembra intenzionata a riportare la serie al centro dell'attenzione. Annunci di lavoro recenti sul sito delle carriere di Ubisoft menzionano, infatti, assunzioni nei loro studi canadesi - Toronto, Montreal e Sherbrooke - per un progetto descritto semplicemente denominato "Project Far Cry", senza ulteriori dettagli.

Le posizioni aperte includono ruoli come Associate Producer, Team Lead Game Design, Art Team Lead e Programming Team Lead. La seniority di tali ruoli suggerisce che il nuovo ipotetico Far Cry sia ancora nella fase di pre-sviluppo, poiché questi ruoli sono tradizionalmente responsabili della direzione a larga scala di un gioco, che viene stabilita fin dalle prime fasi.

Il coinvolgimento degli studi canadesi di Ubisoft è un segnale positivo, dato che sono stati responsabili della serie Far Cry fin dall'epoca di Far Cry 2, creando giochi FPS open-world ottimi ambientati in varie ambientazioni tropicali. Con il successo critico e commerciale di Far Cry 6 del 2021, non sorprende che Ubisoft voglia tornare a una delle sue serie principali.

Anche se il titolo "Project Far Cry" non conferma esplicitamente che il gioco sia Far Cry 7, il tempo trascorso tra i rilasci rende improbabile che si tratti di uno spin-off di Far Cry 6 come l'espansione standalone Blood Dragon di Far Cry 3. Anche se non conosciamo con certezza i dettagli del progetto a causa della sua denominazione misteriosa, è comunque una buona notizia sapere che un nuovo Far Cry è in arrivo!