L’arrivo di Far Cry 6 nel 2021 sembra essere passato abbastanza inosservato. Il gioco Ubisoft, forse colpito dalla scelta di essere un gioco cross gen, non sembra essere rimasto molto a lungo nel cuore (e soprattutto nella mente) dei giocatori, tanto da non essersi aggiudicato di Game of The Year. Poco male però, perché secondo un leak del Microsoft Store il publisher e sviluppatore franco canadese lancerà comunque una versione GOTY del gioco.

Come riportato da Aggiornamenti Lumia, che si occupa da diverso tempo del datamining dello store di Microsoft (e di conseguenza di quello Xbox), Ubisoft lancerà a breve un Game of the Year Upgrade Pass, che include tre nuove missioni DLC dove si gioca nei panni dei villain dei precedenti giochi della serie, ovvero Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. Non è chiaro se questa edizione del pass si estenderà anche al gioco, rendendo di fatto la versione base del gioco Game of The Year (o magari con il lancio di una nuova edizione, che include i DLC e questo speciale season pass), ma ne sapremo di più in vista dell’annuncio.

Esattamente come abbiamo anticipato in apertura di questa notizia, Far Cry 6 non ha vinto nessun titolo come Game of The Year. I TGA hanno per esempio premiato It Takes Two (di cui potete acquistare la vostra copia su Amazon), mentre in altre testate giornalistiche o realtà editoriali il gioco di casa Ubisoft è stato più premiato come “Miglior gioco d’azione” invece che “Miglior gioco dell’anno”. Un mistero, dunque, questa particolare etichetta.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo ad attendere eventuali annunci ufficiali in merito da parte del publisher e sviluppatore. La presenza di questo Upgrade Pass all’interno dello store Microsoft anticipa ovviamente una novità da parte di Ubisoft, ma siamo sempre nel campo dei rumor e delle speculazioni. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.