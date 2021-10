Far Cry 6, la Guida Completa

Far Cry 6 porta il giocatore alla scoperta dei suoi caraibi rivoluzionari e dei suoi numerosi segreti. Se non volete affrontare la battaglia contro la dittatura impreparati, eccoci con la nostra guida completa al gioco che vi mostrerà dove trovare le armi migliori del gioco, i galli, le pennette USB, i tesori, i forzieri crittogramma, ma anche come cacciare tutti gli animali mitici e soprattutto come sbloccare ogni trofeo del gioco. Buona caccia!

Tutte le guide per completare Far Cry 6 al 100%:

Far Cry 6 rinnova la formula dei suoi predecessori, o almeno ci prova, tentando di offrire un mondo ancora più vasto e strapieno di cose da fare. Nei panni di Dani, il giocatore si ritroverà costretto a sventare una dittatura mantenuta col pugno di ferro da “El Presidente” Antón Castillo (quel cattivone di Giancarlo Esposito). Per farlo però dovrà partire da zero e farsi strada tra i ranghi della rivoluzione in compagnia di personaggi che vivono la loro vita sul filo dell’esecuzione, senza rinunciare però a sbronzarsi col rum tra una battaglia e l’altra. L’isola di Yara, che fa da ambientazione all’avventura è un gigantesco universo dove missioni secondari e collezionabili sono solo alcuni dei numerosi obiettivi con cui il giocatore potrà passare il suo soggiorno su Yara. E se non volete iniziare una rivoluzione da soli, in questo capitolo di Far Cry potrete anche affrontare il gioco (e delle modalità speciali) in cooperativa online, oppure in compagnia del vostro fidato Amigos,da un tenero cagnolino ad un pericoloso coccodrillo.