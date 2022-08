Oltre al gioco gratis regalato dall’Epic Games Store, anche Ubisoft ha deciso di omaggiarvi (seppur in maniera temporanea) di un altro titolo da giocare gratuitamente. Stiamo parlando di Far Cry 6, ultima iterazione del franchise, che ha debuttato nel corso dell’autunno del 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

La prova gratuita di Far Cry 6 si svolge da ora e durerà fino al 7 agosto 2022. Non c’è limite alla versione: a differenza di altri giochi, infatti, il titolo è completamente gratuito per tutto il weekend su tutte le piattaforme. Non solo: a essere giocabile completamente gratis non sarà solo il titolo base, ma anche tutti i suoi DLC pubblicati fino a oggi. Non è però l’unica novità legata al gioco.

In contemporanea con il weekend gratuito, Ubisoft ha deciso di scontare l’opera su tutte le piattaforme. Su PC, Far Cry 6 è acquistabile al 60% in meno, con il pass stagionale disponibile separatamente al 50% in meno, così come su console su Xbox. Su PlayStation, invece, il gioco è disponibile in versione Deluxe Edition al 55% in meno rispetto al prezzo di listino e al 60% in meno per quanto riguarda la Ultimate Edition. I saldi andranno avanti fino a metà agosto ed è sicuramente un’offerta interessante se non avete avuto ancora modo di mettere mano al titolo. In aggiunta, i salvataggi saranno conservati e potranno essere trasferiti qualora decideste di acquistare la versione completa.

Secondo alcune voci di corridoio, Far Cry 6 sarà probabilmente l’ultimo gioco della serie ad avere una distribuzione classica. Alcuni rumor vogliono infatti un’evoluzione per la serie, con il prossimo capitolo che dovrebbe servire da piattaforma che si espanderà nel corso del tempo, con nuove storie, nuovi personaggi e nuove location. Un vero e proprio GaaS (Game as a Service), formula che sembra aver preso decisamente piede nel mondo dei videogiochi.