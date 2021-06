Farming Simulator 22 Collector’s Edition si presenta con le ultime novità

La serie di Farming Simulator è ormai diventata un vero e proprio cult tra gli appassionati delle esperienze simulative. Parliamo di una serie di titoli che offre alla propria community la possibilità di immergersi in un mondo ricco di possibilità, e dai ritmi di gioco decisamente più blandi e a tratti rilassati. Proprio grazie al successo dell’IP, la nuova versione Collector’s Edition di Farming Simulator 22 si prospetta un’edizione da non perdere per tutti gli appassionati di questo particolare franchise.

Come viene comunicato dai ragazzi di GIANTS Software, gli appassionati del brand dovranno essere lesti quando Farming Simulator 22 uscirà quest’anno, poiché sarà disponibile una Collector’s Edition in edizione limitata. Il gioco, auto-pubblicato dallo sviluppatore e publisher GIANTS Software, uscirà per le piattaforme: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia nel quarto trimestre del 2021.

Farming Simulator 22 uscirà anche in versione Collector’s Edition per PC, e questa versione includerà diversi oggetti in più come: un faro per trattore di alta qualità (che lampeggerà in sincronia con la luce di segnalazione dei veicoli agricoli pesanti nel gioco), due poster, 24 adesivi e nuovi tutorial di modding. A seconda della regione del mondo in cui risiedono, inoltre, i giocatori troveranno il Massey Ferguson 8S, il Fendt 900 Vario, il Case IH Magnum 340 o il Zetor Crystal sulla copertina dell’edizione standard.

Farming Simulator 22 includerà due nuove mappe più una mappa alpina aggiornata di Erlengrat. Ispirata alla regione del Midwest degli Stati Uniti, la mappa Elmcreek offrirà ai giocatori vasti spazi aperti dove costruire le proprie fattorie. Questa nuova ambientazione sarà caratterizzata da fiumi, aree collinari, una cascata zampillante, un’autostrada circondata da uno stadio di baseball, enormi silos di grano, una stazione di servizio e altri edifici caratteristici.