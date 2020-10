Fedez e Chiara Ferragni protagonisti in un gioco gratis

Il mondo del web è ormai sempre più colmo di personaggi dai diversi stili e personalità. La forza della rete è sempre stata quelle di dare l’opportunità di trovare una propria platea a cui parlare e con cui interagire anche senza avere a disposizione tutta una serie di “mezzi del mestiere”. Tra le coppie più popolari, seguite ed amate nei social di sicuro spiccano Fedez e Chiara Ferragni, che tra le tantissime attività, da oggi possono vantare anche di essere protagonisti in un videogioco.

Bella Storia è un gioco non ufficiale e gratuito sviluppato dall’illustratrice Elenapugger che ha pubblicato il tutto giusto qualche ora fa sul proprio profilo Instagram. Lo scopo di questo titolo è quello di controllare Fedez a cavallo di una moto mentre si dovranno schivare vari ostacoli per raggiungere punteggi sempre più alti. Nel titolo è ovviamente presente anche Chiara Ferragni, che ci donerà una vita extra ogni qual volta la faremo salire sulla moto.

https://www.instagram.com/p/CGDN15HjKe3/?utm_source=ig_web_copy_link

Il gioco mobile, sviluppato con Unity, è un semplice arcade e si può scaricare in modo completamente gratuito a questo link. Quel che ha ispirato la creatrice di questo gioco è il video del nuovo singolo di Fedez chiamato per l’appunto “Bella Storia”. L’artista milanese si è accorto abbastanza presto del lavoro svolto da Elenapugger, tanto che ha voluto far sapere di aver apprezzato il gesto della ragazza andando anche a crearci attorno una storia Instagram.

Il gioco di Bella Storia è giocabile non solo sui dispositivi mobile in modalità landscape, ma è anche fruibile su un PC tramite browser. Non è la prima volta che un personmaggio del web entra letteralmente in un videogioco, era accaduto anche qualche mese fa con Fabio Rovazzi in Call of Duty Modern Warfare. Cosa ne pensate del videogioco creato ad hoc sul nuovo singolo di Fedez? Diteci la vostra lasciando un commento nella sezione dedicata qua sotto.