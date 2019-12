FIFA 20: di nuovo in testa alla classifica delle vendite di novembre 2019

FIFA 20 continua ad rimanere saldamente alla prima posizione della classifica delle vendite in Italia. Non sono bastate le uscite di Death Stranding e di Pokémon Spada e Scudo a scalfire il titolo calcistico di EA Sports, che rimane inamovibile al primo posto, anche con l’arrivo sul mercato di due pesi massimi come la nuova opera ideata da Hideo Kojima e l’ottava generazione di Pokémon.

I nuovi giochi di Game Freak si sono posizionati in seconda e in quinta posizione, con Pokémon Spada che si trova esattamente dietro a FIFA 20 e Scudo che esordisce al quinto posto. La medaglia di bronzo questo mese va a Call of Duty Modern Warfare, che continua a dimostrare le più che ottime vendite del nuovo FPS di Infinity Ward.

La classifica italiana delle vendite per il mese di novembre 2019 è la seguente:

FIFA 20 Pokémon Spada Call of Duty: Modern Warfare Death Stranding Pokémon Scudo Luigi’s Mansion 3 Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V Need For Speed Heat Marvel’s Spider-Man

Death Stranding debutta al quarto posto, seguito da una doppietta di esclusive per Nintendo Switch: Pokémon Spada e Luigi’s Mansion. La seconda metà della classifica continua con l’ottimo Star Wars Jedi Fallen Order, l’onnipresente Grand Theft Auto V, il ritorno del gioco di corse di EA Need For Speed Heat e chiude la classifica di novembre 2019 Marvel’s Spider-Man. Cosa pensate della classifica italiana delle vendite videoludiche dello scorso mese?