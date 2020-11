FIFA 21: ecco l’incredibile trailer della versione PS5

FIFA 21 è ormai disponibile da diversi mesi e molti fan del titolo calcistico per eccellenza si stanno divertendo con le modalità che tanto abbiamo conosciuto in questi anni, una su tutte ovviamente FUT. L’ultimo capitolo è entrato però in un polverone mediatico senza precedenti. Innanzitutto la discussione della versione Nintendo Switch, una fotocopia del titolo uscito l’anno scorso. Per poi passare a notizie più recenti come quella di Zlatan Ibrahimovic che ha accusato la stessa EA di aver inserito la sua immagine senza permesso. Una storia effettivamente assurda, anche perché l’attaccante svedese è presente ormai da diverso tempo.

Insomma, FIFA 21 non sta certo vivendo un periodo semplice nonostante i numeri dei giocatori connessi siano comunque alti, testimoniando quanto sia diventato importante nel corso di questi anni. Proprio in queste ore Electronic Arts ha mostrato il trailer dell’attesissima versione next gen in arrivo il prossimo 4 dicembre. Potete vedere il breve filmato con protagonista Mbappé proprio qui di seguito.

Ovviamente la prima cosa che salta all’occhio è la grafica, decisamente più realistica. Del resto è il minimo che ci si aspetta dalle nuove console che abbiamo potuto conoscere in questi giorni. Che sia il trampolino di lancio per FIFA 21 ed i prossimi capitoli a seguire? Solo il tempo ce lo potrà dire, intanto non vediamo l’ora di scoprire le modifiche apportate per le versioni PS5 e Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi non vedete l’ora di provarlo sulle console di nona generazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire tutte le novità di FIFA 21 ed i suoi aggiornamenti futuri, specialmente per la questione spinosa di Zlatan Ibrahimovic citata poco fa.