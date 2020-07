FIFA 21, svelata la data del gameplay reveal

Giornata di grandi annunci per EA e non solo. Dopo i teaser di Microsoft di questi giorni, anche Electronic Arts ha deciso di dare qualche annuncio in più per i suoi titoli in arrivo nel prossimo autunno. Il protagonista principale del piatto è sicuramente FIFA 21, che nello scorso evento della società statunitense non aveva sicuramente avuto un ottima copertura, soprattutto perché mixata all’interno di un trailer più emozionale che altro, insieme a Madden.

Al momento infatti i tifosi di tutto il mondo sono in attesa di un vero e proprio trailer che mostri le potenzialità del prossimo capitolo del simulatore calcistico. Non solo next gen ma anche current cosi è stato confermato da EA durante gli scorsi mesi. Il tutto però sarà ovviamente condito dal rilascio di una versione gratuita per la nuova generazione per chi acquisterà il titolo per la corrente generazione di console. Segnate l’evento in calendario perché venerdi 23 Luglio alle ore 17:00 avremo un assaggio di quello che potremmo vedere in FIFA 21.

Ancora ovviamente non sappiamo cosa aspettarci, e soprattutto non sappiamo se ci verrà svelata anche la “grafica” di prossima generazione. Anzi, dato che la data e l’orario coincidono con il pre-show di Microsoft è molto probabile che vedremo il titolo in quel momento, anche se ovviamente dobbiamo anche aspettarci il rilascio di maggiori informazioni anche sui canali di EA singolarmente aldilà della conferenza del colosso di Redmond.

Il prossimo capitolo del simulatore calcistico sembra però avere la strada spianata per il prossimo anno, tenendo in considerazione che PES si prenderà una pausa per poi sviluppare il prossimo capitolo con un motore completamente nuovo, ovvero, l’Unreal Engine. Voi cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di FIFA? Pensate che EA debba cambiare qualcosa rispetto al capitolo di quest’anno oppure aggiungere magari qualche modalità? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!