FIFA 21: uscita confermata e nessun ritardo secondo un insider

È arrivata la notizia che tutti aspettavamo, Electronic Arts avrebbe confermato l’uscita del prossimo gioco della serie calcistica più famosa del globo, FIFA 21. I fan che nelle scorse settimane temevano un rinvio dell’uscita a causa dell’emergenza coronavirus possono stare tranquilli, FIFA 21 arriverà puntuale come sempre è stato. A riportare queste informazioni, è stato un insider molto vicino al mondo di Electronic Arts.

Daniel Ahmad ha infatti riportato in un tweet le tematiche principali inerenti all’ultimo report finanziario della software house. Secondo quanto presente nel tweet che potete vedere voi stessi qui sotto, il prossimo titolo del celebre gioco calcistico è stato confermato ed arriverà sul mercato nel corso del mese di settembre.

EA confirms that it will launch FIFA 21, Madden 21, NHL 21 + one other sports title this year.

Burnout Paradise (Switch) & Command & Conquer Remastered scheduled to launch before the end of June.

One more EA HD title, Four EA partner titles and two mobile games are unannounced. pic.twitter.com/KfH7ZTjxqD

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 5, 2020