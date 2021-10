FIFA 22, ecco come le superstar del calcio reagiscono al loro rating

Come ben sappiamo, FIFA 22 non è giocato solamente dai giocatori normali. Sono sempre di più i calciatori famosi che decidono di acquistare e giocare lo sportivo di EA Sports ed Electronic Arts. Nel corso degli anni questo legame tra le squadre reali e il gioco si è sempre fatto più stretto, tanto che negli ultimi tempi la serie è riuscita a stringere accordi per replicare in tutto e per tutto allenatori e calciatori. E proprio quest’anno il publisher di Redwood ha voluto fare loro un regalo speciale, che coinvolge uno degli aspetti più controversi e ironici del gioco, ovvero il rating.

FIFA e PES stanno raggiungendo standard ormai sempre più elevati.

Negli anni precedenti tantissimi giocatori hanno avuto da ridire sul loro rating nei titoli sportivi. Questo ha portato EA a marciare sopra tutta questa vicenda, fino a creare dei veri e propri reveal dell’overall. Per FIFA 22 sono state fatte le cose in grande stile, con tanto di consegna di VIP Pack alle squadre partner, che contenevano uno speciale strumento per scoprire il rating dei giocatori più famosi.

Si comincia, ovviamente, con l’Inter. La squadra, di proprietà di Suning, ha svelato la reazione di alcuni giocatori convocati per questo speciale regalo. Tra le stelle spiccano “El Tucu” Correa e il neo acquisto Denzel Dumfries.

I giocatori del Manchester City hanno recuperato il loro VIP Pack su un tavolo. E dalle loro reazioni non sembrano essere proprio soddisfatti.

Anche i giocatori del Chelsea non sembrano essere soddisfatti. Forse con la conquista della Champions League e della Supercoppa UEFA pensavano di meritare un po’ di più.

Per il Liverpool, invece, due host di eccezione: Virgil van Dijk e Andy Robertson introducono questi pacchetti ai loro colleghi. Anche qui, tantissimi non sono proprio soddisfatti del loro rating in FIFA 22. Incontentabili?

Chiudiamo questa carrellata con le reazioni del Paris Saint-Germaina. I giocatori della squadra con più nomi d’eccellenza nel mondo del calcio sembrano decisamente soddisfatti. D’altronde, quando hai l’opportunità di giocare con Messi, Neymar e Mbappè forse i rating di FIFA 22 non sono proprio il primo dei tuoi pensieri.

Scenette divertenti a parte, FIFA 22 ci ha pienamente convinto. Potete trovare il nostro parere sul nuovo gioco di EA Sports ed Electronic Arts leggendo la nostra recensione, disponibile a questo indirizzo.