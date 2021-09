FIFA 22: non tutte le versioni sono uscite col buco, problemi su una console

FIFA 22 è in uscita il 1 ottobre 2021 ma alcuni utenti sono già in possesso della loro versione di gioco in accesso anticipato. Sebbene le migliorie tecniche convincano molto sul fronte next-gen come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, sembra che le copie di gioco abbiano problemi visivi su Xbox Series S.

In questi giorni è stato condiviso un post sul forum di EA dove oltre 130 giocatori si lamentano della stessa problematica relativa a FIFA 22 su Xbox Series S. I disagi sono tutti relativi alla resa grafica del gioco, considerata non performante dai giocatori: il titolo sulla sorella minore del duo next-gen di Microsoft viene upsacalato senza motivo da 720p a 1080p, risultando in una performance visiva sgranata e sfocata sia nei menu di gioco che nelle partite.

Il community manager di EA ha risposto che sia gli sviluppatori sia il publisher stanno indagando e che rilasceranno un aggiornamento il prima possibile. Il rappresentante di EA ci tiene anche a ricordare che gli sviluppatori leggono tutte le richieste dei giocatori sul forum, tendendo sempre orecchie alla community per migliorare il gioco e correggere eventuali problemi. Insomma, siamo fiduciosi che per il rilascio pubblico ufficiale di FIFA 22 previsto per il 1 ottobre 2021 scompaia questa problematica.

FIFA 22 sarà disponibile nella sua versione next-gen solo su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X, mentre una sua versione current-gen verrà rilasciata per PS4, Xbox One e PC. Su Nintendo Switch invece tornerà la Legacy Edition. Questa differenziazione tra generazioni di console è dovuta alla nuova Hypermotion Technology utilizzata dal titolo, un espediente tecnologico che simula i movimenti dei giocatori come squadra. Vi abbiamo parlato nel dettaglio del suo funzionamento in questo articolo. Nel frattempo, in attesa che cominci la Stagione 1, sono state già annunciate tutte le ricompense della modalità FUT.