FIFA 22: realismo totale grazie alla HyperMotion Technology, ecco come funziona

Nella giornata di ieri 11 luglio, poche ore prima che l’Italia del calcio fosse incoronata Campione d’Europa, EA Sports ha presentato FIFA 22 al pubblico, la nuova stagione calcistica della fortunata saga videoludica che quest’anno si avvale di una nuova tecnologia in grado di donare un realismo davvero profondo a movimenti e animazioni: l’HyperMotion Technology.

Tale HyperMotion Technology si avvale del machine learning per generare animazioni realisitiche negli elementi di gioco della partita: movimenti con o senza palla, controllo della sfera, contatti tra giocatori e così via. Stando a quanto afferma EA, FIFA 22 raggiungerà un nuovo livello di simulazione calcistica.

Secondo le dichiarazioni di EA Sports, per raccogliere ed elaborare i dati tramite l’HyperMotion Technology ci si è avvalsi di una tuta tecnologica indossata da atleti professionisti: “Le tute Xsens consentono per la prima volta la cattura del movimento di 22 calciatori professionisti che giocano ad alta intensità. Il risultante volume di dati senza precedenti sui movimenti umani reali potenzia il modo in cui sia gli individui che le squadre si muovono in FIFA 22.”

Ancora non abbiamo visto un effettivo video di gameplay di FIFA 22, ma se queste sono le premesse della nuova HyperMotion Technology, siamo davvero curiosi di scoprire come funzionerà in gioco. Attenzione, però: questa nuova tecnologia sarà disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S e Stadia. In altre parole si tratta di una feature che sarà prerogativa dell’esperienza di gioco next-gen.

Mentre aspettiamo un focus sul gameplay il 22 luglio durante l’EA Play, una conferenza digitale del colosso videoludico, al momento sappiamo solo che FIFA 22 sarà rilasciato il 1 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbobx One, Xbox Series X|S, Stadia e Nintendo Switch. Il titolo sarà disponibile in Standard Edition e Ultimate Edition, e in particolare con quest’ultima versione sarà possibile giocare in accesso anticipato a partire dal 27 settembre.