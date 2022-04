Tra le novità aggiunte da poco su FIFA 22 c’è la nuova iniziativa FUT Capitani. Questa novità è presente all’interno del noto titolo calcistico solo da una settimana, e in questi istanti EA Sports ci ha tenuto ad aggiornare sulle nuove carte in arrivo in tale modalità. Come abbiamo già visto settimana scorsa, i capitani mischiano grandi leggende del passato ad alcuni dei capitani più forti contemporanei.

Come ci ha raccontato Electronic Arts settimana scorsa, con la novità FUT Capitani i leader più carismatici sono pronti a indossare la fascia nella rosa dei sogni dei videogiocatori. Grazie a questa novità, le figure di riferimento di club e nazionali di ieri e di oggi possono anche essere potenziati con gli speciali oggetti giocatore Capitani FUT e Capitani Eroi FUT, il tutto all’interno di FIFA 22 Ultimate Team.

Inoltre, i giocatori possono creare la propria rosa con i giocatori e i pacchetti delle Sfide Creazione Rosa, comprese le SCR Momenti ICONA giornaliere dedicate ad alcune leggende che hanno capitanato o in un club o una nazionale. Tutto questo è disponibile nel corso della campagna Capitani FUT, a partire dallo scorso 8 aprile fino alle 19:00 del prossimo 22 aprile.

Vediamo ora il Team 2 FUT Capitani disponibile da oggi:

Ivan Cordoba: Capitano Eroe (Hero)

Robbie Keane: Capitano Eroe (Hero)

Joe Cole: Capitano Eroe (Hero)

Abedi Aew: Capitano Eroe (Hero)

Samir Handanovic: Capitano (Inter)

Lorenzo Pellegrini: Capitano (Roma FC)

José Fonte: Capitano (LOSC Lille)

James Ward-Prowse: Capitano (Southampton)

Jordan Henderson: Capitano (Liverpool)

Alexande Lacazette: Capitano (Arsenal)

Marcelo: Capitano (Real Madrid)

Dusan Tadic: Capitano (Ajax)

Dedryck Boyata: Capitano (Herta BSC)

Christopher Trimmel: Capitano (1. FC Union Berlin)

Infine, vi ricordiamo che questo secondo team per FUT Capitani è disponibile in FIFA 22 da oggi fino al 22 Aprile.