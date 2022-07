In un trailer di presentazione, EA Sports ha svelato quello che dovrebbe essere l’ultimo capitolo della lunga serie FIFA. L’organo di governo del calcio mondiale e l’editore del gioco di calcio più importante del mondo hanno infatti deciso di separarsi dopo il rilascio di FIFA 23. Mesi di trattative non hanno portato a un accordo e, dalla prossima stagione, il titolo calcistico dovrà cambiare nome.

Come mostrato nel trailer, invece, FIFA 23 includerà il cross-play tra giocatori della stessa generazione di console, modalità di gioco per i Mondiali maschili e femminili, e nuovi progressi nella tecnologia di animazione Hypermotion2 introdotta negli ultimi capitoli della serie. Una delle novità più interessanti e che meritano approfondimento è quella del cross-play limitato alla stessa generazione di console. Ciò significa, infatti, che i giocatori su PS4 e Xbox One potranno giocare insieme, così come quelli di PS5 e Xbox Series X/S. Tuttavia, i giocatori su PS4 non potranno giocare con i giocatori PS5 e i giocatori Xbox One non potranno sfidare quelli su Xbox Series X/S. Ciò è legato ai differenti motori di gioco utilizzati nelle diverse console che rendono incompatibile il cross-play.

Inoltre, FIFA 23 includerà anche modalità di gioco su licenza per la Coppa del Mondo maschile 2022 in Qatar e la Coppa del Mondo femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Questo va a conferma di quanto già ipotizzato quando EA Sports ha mostrato le cover delle nuove versioni del titolo. Ciò include, infatti, la presenza di tutte le squadre nazionali presenti nelle competizioni, con relativi giocatori e giocatrici.

FIFA 23, infatti, includerà per la prima volta anche le squadre di club femminili. Dal lancio, i giocatori avranno accesso alle squadre della WSL britannica e della D1 francese insieme alla rosa della nazionale. Il tutto, appunto, è stato ipotizzato dopo l’annuncio che la copertina della Ultimate Edition vedrà protagonista sia la star del PSG, Kylian Mbappe, che quella del Chelsea, Sam Kerr.