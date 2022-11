Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con offerte su tantissime categorie di prodotti che dureranno fino al 28 novembre e ci accompagneranno sino all’inizio del periodo natalizio. Sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre vi stiamo raccontando le migliori promozioni disponibili nella nostra rassegna stampa dedicata, ma ora ci concentreremo su un videogioco, disponibile al momento su Amazon a prezzo scontatissimo.

La versione PS5 di FIFA 23, il nuovo titolo di Electronic Arts uscito da pochissimo, è infatti in sconto su Amazon a soli 54,97€ invece di 79,99€; si tratta di un ribasso del 31%, che vi farà risparmiare ben 25,00€!

FIFA 23 è il più recente titolo dell’iconica saga Electronic Arts, nonché uno dei simulatori sportivi più amati di sempre, con milioni di giocatori che ne aspettano l’uscita ogni anno. Nella nuova edizione potrete sfidare in avvincenti partite giocatori da tutto il mondo, andando alla ricerca dei migliori calciatori in assoluto e sviluppando la vostra squadra nella modalità carriera, rendendola la più forte del mondo attraverso allenamenti, compravendite e motivazione.

Nella nuova versione del gioco potrete godere della tecnologia HyperMotion2, ora supportata dal doppio di dati e con nuove funzionalità: in FIFA 23 vi sono infatti oltre 6.000 animazioni realistiche ricavate da milioni di fotogrammi, per un’esperienza di gioco coinvolgente e ultra dettagliata. Inoltre, i Momenti FUT e il sistema di inteso, ora rivisto completamente, vi daranno modo di creare la rosa dei vostri sogni, con nuovissime ICONE ed Eroi FUT pronti a unirsi alla squadra.

Infine, in FIFA 23 sono presenti per la prima volta nella storia del franchise anche i club femminili, oltre che le competizioni più importanti a livello di nazionali: la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zeland 2023 e la FIFA World Cup Qatar 2022, che vi trasporteranno nel vivo degli eventi e vi faranno sentire parte delle competizioni reali.

