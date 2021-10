Final Fantasy 14 è diventato uno dei titoli della saga che genera più profitti

In molti si ricordano del disastroso lancio di Final Fantasy 14, e in molti di più non avrebbero scommesso un centesimo sul successo del gioco a distanza di anni. Grazie ad un costante lavoro da parte di Square Enix, però, l’MMORPG è rinato e ad oggi è definito come uno dei migliori esponenti del genere sulla piazza, macinando numeri incredibili.

A sottolineare il successo che continua ad avere Final Fantasy 14, è lo stesso director Naoki Yoshida, il quale ha svelato come il quattordicesimo capitolo della storica saga Square sia uno dei titoli del franchise che genera più profitti.

Yoshida ha rivelato che il numero di giocatori ha raggiunto i 24 milioni, 11 anni dopo il primo rilascio di Final Fantasy 14. Un traguardo davvero mastodontico, soprattutto se si pensa a come il gioco è stato lanciato all’inizio della sua vita.

“Sapete tutti quanto siano state difficili le cose per noi con la prima versione di Final Fantasy 14. Da allora siamo stati in grado di trasformarlo in un gioco che fornisce un contributo importante ai profitti della nostra azienda” ha dichiarato il director del popolare MMORPG.