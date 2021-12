Final Fantasy 14 ha talmente troppo successo che non può più essere venduto

Il successo rischia di essere un’arma a doppio taglio. Non ci credete? Chiedetelo a Square Enix, che nel corso della notte ha optato per rimuovere dalla vendita Final Fantasy 14. Il motivo? Il numero troppo alto di giocatori, che ha portato ad una serie di congestioni dei server che rendono l’MMORPG letteralmente ingiocabile, con infinite code d’ingresso e gravi problemi dei server.

L’annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale di Final Fantasy 14. “Ci scusiamo per la congestione dei server che sta avvenendo da dopo il lancio ddi Endwalker. Sono oramai ben due settimane da quando abbiamo cominciato l’accesso anticipato e i giocatori continuano a non poter effettuare il login”, l’inizio del post. Per ovviare a questi problemi, quindi, Square Enix ha deciso di sospendere la vendita del gioco e non solo. Come si evince dal blog, infatti, è stata presa anche un’altra misura, decisamente drastica, per quanto riguarda i giocatori.

La rimozione dalla vendita di Final Fantasy 14 è infatti solamente il primo passo per quanto riguarda la situazione dei server congestionati. Il secondo invece è la sospensione dei giocatori per la prova gratuita, oltre che i limiti di gioco per tutti coloro che stanno ancora usando la prova gratuita. “Tutti coloro che hanno un abbonamento avranno la priorità di login, mentre i giocatori in possesso della Free Trial saranno impossibilitati a giocare al di là della tarda notte e del mattino presto”, si legge nel blog.

“Ci scusiamo per ogni inconveniente e vi chiediamo cooperazione per poter risolvere questa congestione. Continueremo a monitorare la situazione mentre consideriamo quando rimetteere in vendita il titolo”. Con queste parole si conclude il lungo post sul blog di FInal Fantasy 14. Non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Square Enix. E voi, avete riscontrato questi problemi oppure riuscite comunque a giocare senza troppi problemi?