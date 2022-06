La saga di Final Fantasy, ultimamente, sta attirando le attenzioni dei videogiocatori per molteplici motivi. È passata poco meno di una settimana da quando il sedicesimo capitolo principale del brand si è nuovamente mostrato durante lo scorso State of Play con un trailer a dir poco spettacolare, ma nonostante la grande curiosità verso la prossima iterazione, le attenzioni sono ancora molto forti anche sull’amatissimo e popolatissimo Final Fantasy 14.

All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione giapponese gamer.ne, Naoki Yoshida di Square Enix ha rivelato diversi dettagli interessanti riguardo la recente modalità PvP Crystalline Conflict. Dopo un anno di pianificazione delle basi della modalità PvP, il team di sviluppo aveva in mente di realizzare una modalità in pieno stile battle royale, in cui tutti avrebbero giocato come dei Blue Mage.

In origine all’interno di questa modalità i giocatori avrebbero iniziato la partita in una grande arena e sarebbero stati costretti a rimanere all’interno di un cerchio intento a stringersi nel tempo. Invece di raccogliere le armi da terra, come accade in praticamente tutti gli altri giochi del filone battle royale, i giocatori avrebbero dovuto usare le abilità dei Blue Mage per apprendere nuove abilità di combattimento e per cerare di restare gli ultimi in piedi alla fine della partita.

Questa battle royale non ha mai visto la luce in Final Fantasy 14, con l’MMORPG che ha però introdotto una modalità multigiocatore PvP più tradizionale come Crystalline Conflict.