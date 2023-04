Dopo qualche mese di attesa, Sony è tornata ad annunciare un nuovo evento digitale. Di State of Play ne abbiamo visti di diversi tipi e con diverse durate, ma quello che sta per arrivare è senza dubbio uno dei più particolari. Non ci saranno tanti annunci, ma solo una bella occhiata a Final Fantasy 16; la prossima iterazione della storica saga di Square Enix. Vediamo insieme tutte le prime informazioni annunciate da Sony per godersi al meglio questo evento.

L’annuncio è avvenuto giusto qualche ora fa, con Sony che ha pubblicato tutti i dettagli preliminari con un post sul PlayStation Blog. Lo State of Play si focalizzerà esclusivamente su Final Fantasy 16, e ci permetterà di scoprire tutta una serie di nuove informazioni sul gioco. Nel dettaglio ci saranno oltre 20 minuti di gameplay, ma al momento né Sony e nemmeno Square Enix si sono sbilanciate su quelli che saranno i contenuti che vedremo.

Il prossimo State of Play tutto dedicato a Final Fantasy 16 andrà in onda domani, giovedì 13 aprile, a partire dalle 23:00, orario italiano. Questo evento digitale sarà trasmesso sui canali ufficiali PlayStation su Twitch e YouTube. Trattandosi di gameplay, è molto probabile che assisteremo ad uno showcase un po’ più approfondito del sistema di combattimento, ma anche dell’esplorazione del mondo di gioco.

Fin da quando Final Fantasy 16 fu annunciato a fine 2020, i fan della storica saga videoludica si sono subito incuriositi come non accadeva da tempo. La speranza è che il team possa confezionare un gioco più soddisfacente del tanto criticato quindicesimo capitolo, e da quel che si è visto fin’ora fa ben sperare. Vi ricordiamo che il prossimo capitolo principale della serie Final Fantasy ha già una data d’uscita, e arriverà il prossimo 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5.

