State of Play di PlayStation annunciato ufficialmente, ecco quando sarà

Lo aspettavamo e finalmente è arrivato l'annuncio: PlayStation terrà il suo nuovo State of Play il 31 gennaio alle 23:00 ore italiane. Lo potrete seguire sul nostro canale YouTube.

Era da diverso tempo che Sony non organizzava un evento per presentare novità sui loro titoli in arrivo, di conseguenza c'è molta curiosità intorno ai giochi che saranno presenti. Finora, tra le certezze abbiamo Rise of the Ronin e Stellar Blade, ma ci saranno altri 13 titoli (anche multipiattaforma) e la presenza di persone di rilievo dell'industria dei videogiochi.

Le voci di corridoio indicano fra i possibili giochi presenti all'evento anche Death Stranding 2, Judas, Silent Hill 2 e Metro Awaneking (un titolo VR).

L'evento avrà una durata complessiva di 40 minuti, garantendo una panoramica rapida ma esaustiva di tutti e 15 i titoli in scaletta. Inoltre è stato annunciato, sempre da Sony, che ci sarà spazio durante l'evento non solo per PS5 ma anche per PSVR2, il che ci fà sperare in merito a un evento davvero vario e ricco di novità.

Certamente serviva una risposta a Xbox, soprattutto in un anno dove PlayStation si presenta con numerose esclusive terze parti e second party, ma con praticamente nulla di programmato dai propri studi interni. Ovviamente siamo molto incuriositi.

Al momento, però, l'unica certezza è che il prossimo State of Play si prospetta ricco di contenuti. Non vediamo l'ora di vedere le novità che ha in serbo Sony per tutti gli appassionati.