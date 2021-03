Final Fantasy 16 uscirà presto? Un indizio fa sperare

Se c’è un gioco che ha saputo suscitare molta curiosità con un solo trailer mostrato, quello è sicuramente Final Fantasy 16. Da diverso tempo ormai Square-Enix non ha più parlato dell’ultimo capitolo del famoso franchise, ma ha giusto buttato giù alcune linee a riguardo. Naoki Yoshida, ha affermato diverse settimane fa che la mancanza di novità in questi cinque mesi è positivo perché il team non vuole crearci troppo hype attorno al nuovo nato della casa di produzione giapponese. Queste dichiarazioni possono sembrare effettivamente assurde, ma è un modo per evitare di compiere quei piccoli errori che possono rovinare l’esperienza finale.

In ogni caso, negli ultimi giorni sta rimbalzando in rete un tweet di un ragazzo il quale avrebbe postato una foto raffigurante la dicitura di Final Fantasy 16 su PS5. La data di rilascio infatti è passata da TBA a “coming soon”, se ciò non bastasse proprio nella giornata odierna si terrà l’evento dedicato ai titoli in uscita prossimamente targati Square-Enix.

Ora, sappiamo bene che non c’è nulla di ufficiale ma rimane assolutamente plausibile che Final Fantasy 16 possa essere il protagonista dello show. Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze, però rimane curioso vedere come la dicitura sia cambiata nel giro di diversi mesi, proprio a cavallo con l’evento. Del resto a detta del team di sviluppo il lavoro sta procedendo molto bene, con l’uscita in programma proprio nel corso del 2021.

FFXVI's release date went from 'TBA' to 'Coming soon' on the PS Store.

This could mean something or nothing at all pic.twitter.com/uRI2kRUt5s

— Xel (@ThisIsXel) March 16, 2021