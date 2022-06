Da diverso tempo, Square Enix ha abbracciato in pieno la filosofia dei prezzi console anche su mercato PC. E così, l’arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Steam non è più ai classici 59,99 Euro a cui ci hanno abituato tutti i publisher nel corso degli anni, ma si alza vertiginosamente, portandosi a ben 80 Euro (o se preferite, 79,99 Euro). Niente di nuovo: anche su Epic Games Store, dove il gioco è rimasto esclusiva fino a questa notte, il prezzo era identico alla controparte per PS5.

A lasciare stupiti per il prezzo non è solamente il pubblico, che si ritrova un gioco già pubblicato su ben tre piattaforme (PS4, PS5 e Pc via Epic Games Store), ma anche Alexander Battaglia di Digital Foundry, che dal suo profilo Twitter ha chiesto ai giocatori di non acquistare la versione Steam. “Il prezzo per Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Steam è di 80 Euro. Un prezzo assolutamente terribile per un gioco vecchio, che arriva con una versione che ha diversi problemi e che Square Enix non ha mai detto di aver sistemato”, le parole di Battaglia dichiarate su Twitter.

Chiaramente in tanti potrebbero avere un motivo per acquistare il gioco. Se siete tra questi, il nostro consiglio è quello di comprarlo in questo momento. Square Enix sta infatti vendendo il titolo con una piccola percentuale di sconto, che potrebbe farvi risparmiare qualche soldino.

The steam price for Final Fantasy VII remake intergrade is 80 € – absolutely do not buy this game at this price. Absolutely terrible pricing for an old game with a version that has many core issues that they have yet to even say they have fixed.https://t.co/ByEF1NDsHx — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) June 17, 2022

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è disponibile su Steam da pochissime ore. Il gioco è compatibile anche con Steam Deck. Nel corso della notte italiana, Square Enix ha anche annunciato che il prossimo episodio del rifacimento arriverà nel corso dell’inverno 2023, mentre il terzo non ha ancora ottenuto una finestra di lancio o un nome ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.