Nella scorsa notte abbiamo assistito all’evento celebrativo di Final Fantasy 7. Square Enix ci aveva promesso uno show breve ma ricco di novità, e così è stato. Oltre ad una serie di aggiornamenti sui giochi già annunciati in precedenza, c’è stato spazio anche per nuovi annunci che hanno saputo entusiasmare gli appassionati di questo storico franchise, come per esempio il primo teaser trailer di Final Fantasy 7 Rebirth.

È ancora presto per entrare nei dettagli per quanto riguarda questa seconda parte del remake di Final Fantasy 7, ma i fan più appassionati al settimo capitolo della saga sono già pronti a vedere e rivedere il breve teaser trailer pubblicato solo qualche ora fa. L’attesa sarà lunga dato che il gioco non dovrebbe uscire prima dell’inverno 2023, ma Tetsuya Nomura ha voluto già anticipare una notizia che farà piacere a molti.

Nella serata di ieri è stato confermato che il team di Nomura e compagni si sta impegnando con grande entusiasmo nella fase di produzione di Final Fantasy 7 Rebirth, ma non è tutto. Tramite un lungo messaggio pubblicato su Twitter, Nomura ha voluto anche confermare che una parte del team sta già lavorando anche alla terza ed ultima parte di questo progetto remake.

Tetsuya Nomura confirms that some of the FF7R development staff is already working on the third game https://t.co/NUp2yw6K3g — Nibel (@Nibellion) June 16, 2022

Non sappiamo altro al momento, ma se siete fan del settimo capitolo della saga Square Enix avrete sicuramente di che gioire da qui ai prossimi anni. Questo è poco ma sicuro.