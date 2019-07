Final Fantasy 7 Remake: Square Enix svela se il gioco è esclusiva PS4

Final Fantasy 7 Remake arriverà anche su altre piattaforma oltre che su PS4? Un portavoce di Square Enix rivela quali sono i piani della società.

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri i canali social di Xbox Germany hanno pubblicato l’annuncio dell’arrivo di Final Fantasy 7 Remake su Xbox One. Il gioco, fino a quel momento, era stato confermato unicamente per PlayStation 4, di conseguenza l’informazione aveva incuriosito tutti. Il post è però stato rimosso subito e, poco dopo, sono arrivate le scuse ufficiali del social lead, Maxi Gräff, che ha svelato che si era trattato solo di un errore.

Tutti i fan, però, hanno pensato che potesse trattarsi di un reveal avvenuto in anticipo e che quindi Square Enix fosse quasi pronta a svelare la natura multipiattaforma di Final Fantasy 7 Remake. Be’, pare che non sia così. Un portavoce della società giapponese ha dichiarato: “Come precedentemente annunciato, Final Fantasy 7 Remake sarà rilasciato su PlayStation 4 il 3 marzo 2020. Non abbiamo piani per altre piattaforme.”

Un noto insieder e leaker di Twitter, Nibel, fa comunque notare che negli ultimi trailer del gioco non è presente la tipica scritta”Play it first on PlayStation”, che invece era presente nei vecchi filmati di alcuni anni fa. Per ora possiamo solo affidarci alle parole ufficiali dello sviluppatore: il 3 marzo 2020 potremo giocare a Final Fantasy 7 Remake su PS4. Altre piattaforme non sono confermate.

Diteci, cosa ne pensate? Anche dopo queste affermazioni siete convinti che il gioco arriverà anche su Xbox One e/o PC? Oppure vi sembra perfettamente ragionevole che sia esclusiva PS4?