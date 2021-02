PS5 e PS4: tutti i giochi annunciati durante lo State of Play

Questa settimana è stata ricca di annunci targati Sony. Insieme alla conferma di un nuovo visore per realtà virtuale attualmente in sviluppo, abbiamo appurato del rinvio di Gran Turismo 7 ma anche dell’uscita di Days Gone su PC, insieme ad altre esclusive Sony in futuro. Mancava la ciliegina sulla torta, che non si è affatto attendere. Tramite il nuovo State of Play trasmesso qualche istante fa, abbiamo scoperto alcune delle nuove produzioni in arrivo sia su PS5 che su PS4 nell’arco dei prossimi mesi.

PS5 e PS4 | gli annunci dello State of Play

Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Annunciato qualche settimana fa tramite il profilo ufficiale Twitter, allo State of Play abbiamo avuto l’occasione di vedere un trailer più approfondito della versione PS5 di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Oltre ad una fluidità maggiore, l’arrivo del bandicoot su next-gen Sony supporterà anche le nuove feature del controller DualSense. Crash Bandicoot 4 It’s About Time è atteso su PlayStation 5 il prossimo 12 marzo.

Returnal

Torna a calcare il palco virtuale dello show Sony anche Returnal, la nuova esclusiva PS4 firmata Housemarque. Per la prima volta vediamo un gameplay ricco di momenti d’azione. Nemici, moveset e ambientazioni di gioco sono stati i protagonisti della carrellata mostrata durante lo State of Play. Returnal è atteso su PS5 per il prossimo 30 aprile.

Knockout City

Rivediamo un gioco visto settimana scorsa durante il Ninendo Direct: Knockout City. Il nuovo gioco targato EA Originals si mostra nuovamente con una sessione di gameplay. Lo sport del dodgeball si mischia con le meccaniche multiplayer online, proponendo diverse modalità di gioco in cui darsi battaglia online.

Sifu

Il mondo delle arti marziali e uno stile cartoon in simil cel shading, questa la commistione di generi e mood che ci vengono proposti dal trailer di presentazione di Sifu, un nuovo gioco in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 durante il 2021.

Solar Ash Kingdom

Dopo essere stato presentato al primo State of Play dedicato ai giochi per PS5, oggi rivediamo anche Solar Ash Kingdom, il nuovo gioco dei creatori di Hyper Light Drifter. Questa volta riusciamo a vedere molto di più del gameplay del gioco, che ci mostra un mondo di gioco molto ispirato e ricco di ampi spazi aperti.

Five Nights At Freddy’s Security Breach

Continua il franchise di successo di Five Nights at Freddy con il nuovo capitolo della saga. Questa volta le ambientazioni sembrano essere ancor più variegate e decisamente più ricche di elementi a schermo. Siete pronti per entrare in un centro commerciale senza alcuna via d’uscita? Five Nights At Freddy’s Security Breach uscirà su PS5 e PS4 nel corso del 2021.

Oddworld’s Soulstorm

Ennesimo State of Play, ennesima occasione per rivedere un nuovo spezzone di gameplay dell’attesissimo Oddworld’s Soulstorm. Abilità, crafting e l’iconica possessione dei nemici vi permetteranno di sopravvivere a questo ennesimo massacro di Mudokon. Oddworld’s Soulstorm uscirà su PS5 e PS4 uscirà il prossimo 6 aprile.

Kena Bridge of Spirits

Finalmente torna a mostrarsi Kena Bridge of Spirits, uno dei titoli che ha saputo ammaliare gli appassionati diversi mesi fa quando fu annunciato per la prima volta. Il titolo Ember Labs si mostra nuovamente con il suo aspetto visivo pulito e dal suo mood fiabesco. Importante spazio dato anche al gameplay, con fugaci sezioni esplorative e di combattimento inframezzate da diverse cutscene meravigliose. Kena Bridge of Spirits uscirà su PS5 e PS4 il 24 agosto 2021.

Deathloop

In questo State of Play trova un suo spazio anche Deathloop, uno dei prossimi titoli targati Bethesda già annunciato e confermato in uscita anche su console Sony. Il nuovo trailer del folle FPS di Arkane Studio ci immerge nuovamente nel loop infinito di uccisioni del coloratissimo mondo di gioco, il tutto strutturato con un trailer dal sapore da film di spionaggio.

Final Fantasy 7 Remake Intergrate

Dopo alcuni leak apparsi in rete nelle scorse ore, lo State of Play ha confermato le voci di corridoio. Final Fantasy 7 Remake ritorna e lo fa con diverse importanti novità. Intergrate aggiungerà una parte di storia inedita, in cui potremmo giocare con un nuovo personaggio iconico per la saga, ovvero Yuffie. Inoltre, tramite un upgrade saranno introdotte su PS5 tutta una serie di migliorie tecniche e aggiunte come la Photo Mode. Final Fantasy 7 Remake Integrate uscirà su PS5 il prossimo 10 giugno 2021.

Uno State of Play che ha mantenuto le promesse fatte da Sony qualche giorno fa. In una mezz’oretta abbiamo avuto l’occasione di dare uno sguardo a diversi giochi che usciranno su PS5 e PS4 entro la fine dell’anno (ma non solo). Cosa ne pensate dello State of Play trasmesso questa sera? Qual è stato l’annuncio che vi ha colpito di più? Ditecelo con un commento nella sezione sottostante.