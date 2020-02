Final Fantasy 7 Remake: mostrate le evocazioni disponibili solo come DLC

Giorno nuovo, notizia su Final Fantasy 7 Remake. Ormai si è detto tanto, tantissimo su questo attesissimo titolo targato Square-Enix in uscita il prossimo 10 aprile. Il gioco sembra promettere decisamente bene, tanto che lo stesso producer, Yoshinori Kitase, ha espresso il suo incredibile entusiasmo definendosi estremamente eccitato perché sta lavorando ad un prodotto che ha sempre desiderato svolgere, nonostante questo sta superando decisamente tutte le sue aspettative e non vede l’ora di poterlo fare uscire.

In queste ore il profilo ufficiale Twitter di Square-Enix ha pubblicato dei brevi filmati che ci mostrano le tre evocazioni precedentemente annunciate come DLC all’opera. Possiamo quindi vedere il tenerissimo Chocobo Chick che devasta il nemico con una tremenda esplosione, Carbuncle, una delle evocazioni più iconiche del brand il quale fece la sua prima apparizione in Final Fantasy V. Nel remake del settimo capitolo il design è decisamente cambiato ma siamo certi che potrà dare una grande mano in battaglia. Per ultimo, ma non per importanza, Cactuar. Tutti gli appassionati sanno di chi stiamo parlando, il tremendo piccolo cactus che nei precedenti Final Fantasy distruggeva il nostro team con la sua temibile mossa speciale “1000 aghi”, chissà se l’evocazione potrà sfruttare anche “10000 aghi” di Gyaptus presente nell’ottavo capitolo. Qui di sotto potete quindi gustarvi il breve filmato del tenero Chocobo, a questo indirizzo quello di Cactuar ed infine a questo link quello di Carbuncle.

Today we're giving you a glimpse at three special #FinalFantasy VII Remake DLC summons.

Take a look at Chocobo Chick 🐤, Carbuncle 🔴 & Cactuar 🌵 in battle! Chocobo Chick comes with every pre-order of #FF7R, find out more here

👉 https://t.co/5ITHMObkaH pic.twitter.com/KPr7OK3Meu — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 19, 2020

Purtroppo, per chi non lo sapesse, queste evocazioni sono disponibili come DLC. Il Chocobo Chick è disponibile per tutti quelli che hanno potuto preordinare il gioco, Carbuncle e Cactuar per gli utenti che invece hanno ordinato la Deluxe Edition di Final Fantasy 7 Remake. Ricordiamo infine che il titolo è disponibile in esclusiva temporanea per PlayStation 4 a partire dal 10 aprile 2020.

Piaciuti questi video? Cosa ne pensate di queste evocazioni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti questo grande ed attesissimo titolo di una delle saghe più amate dal pubblico.