Final Fantasy 7 Remake: nuovo trailer confermato per il TGS

Questo autunno e inizio inverno si prospettano molto interessanti, con molte uscite di peso, sia in termini di giochi che di nuovi servizi come Google Stadia, ma molti sono in attesa di grandi nomi in arrivo la prossima primavera, come Cyberpunk 2077 e Final Fantasy 7 Remake. Proprio quest’ultimo sarà uno dei titoli principali del Tokyo Game Show 2019 che, vi ricordiamo, inizierà il 12 settembre, per concludersi il 15 settembre. Ora, inoltre, è stato svelato che sarà svelato un nuovo trailer dedicato all’opera di Square Enix.

L’informazione è stata condivisa, come potete vedere qui sotto, dal canale Twitter ufficiale di Final Fantasy 7 Remake. Il tweet riporta le seguenti parole di Tetsuya Nomura, director del gioco: “Non abbiamo svelato nulla su Final Fantasy 7 Remake per un po’ di tempo, ma presto sarà svelato un nuovo trailer durante il Tokyo Game Show 2019, che avrà inizio il 12 settembre.”

"We haven't revealed anything about #FF7R for a while, but will soon be unveiling a new trailer to go with #TGS2019, being held from the 12th of September." – Tetsuya Nomura

Follow us:@finalfantasyviihttps://t.co/eSGymWCueVhttps://t.co/MHANG3Lxfchttps://t.co/l22N9ejXE8 pic.twitter.com/g3b4V7CtQM

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) September 10, 2019