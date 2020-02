Final Fantasy 7 Remake, l’opening è «una macchina del tempo» per gli utenti YouTube

Il 14 febbraio, Square Enix ha rilasciato, sul proprio account ufficiale YouTube, il filmato d’apertura di Final Fantasy 7 Remake mostrando com’è l’inizio del gioco con la grafica aggiornata alle console attuali. I primi momenti del JRPG rappresentano sicuramente alcune delle scene più iconiche non solo della serie ma anche dei videogiochi e inevitabilmente l’effetto nostalgia alla base di tutto il progetto finisce per creare un’attesa ancora più grande per questo remake.

I commenti al filmato ufficiale del gioco sono infatti più o meno unanimi nel sottolineare come rivedere quei momenti sia un salto indietro nel passato: c’è chi dice che è «come viaggiare nel tempo» e chi sottolinea come la Midgar del remake sia com’era stata immaginata da bambini, all’epoca delle console 32-bit. Ma c’è anche chi ricorda il periodo d’oro dell’allora SquareSoft tra la fine degli anni ’90 e i primi anni Duemila, quando la software house «sviluppava e i giochi migliori e nessun altro riusciva ad essere all’altezza».

Ma c’è anche chi mette in evidenza la continuità tra l’inizio di questo remake e il finale di Final Fantasy 7 Crisis Core, prequel apparso su PSP e che raccontava le vicende antecedenti al gioco con protagonista il Soldier della Shinra, Zack. C’è anche, però, chi non si lascia troppo coinvolgere e commenta di aver acquistato già Final Fantasy 7 in cinque versioni e di non avere intenzione di pagare un remake a prezzo pieno.

I fan più attenti hanno riconosciuto, anche in questa versione, il poster Loveless che appariva già nel gioco originario e che era stato trasformato in un poema letto dal (non così rimpianto) nuovo personaggio introdotto da Crisis Core, Genesis. Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 10 aprile prossimo dopo un rinvio della data d’uscita che inizialmente era stato fissata per il 3 marzo.