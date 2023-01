A partire da oggi, 11 gennaio 2023, Final Fantasy 7: The First Soldier chiude i battenti. Come precedentemente annunciato, l’esperimento free to play di Square Enix non ha raggiunto gli obiettivi prefissati dall’azienda e per questo conclude definitivamente il suo viaggio sui dispositivi mobile. In occasione di tutto ciò il team ha lasciato un messaggio di addio e di ringraziamento rivolto a coloro che hanno supportato il progetto fino all’ultimo, credendoci senza riserve.

2023年1月11日を持ちましてサービスを終了致しました。

ソルジャー候補兵の皆様、「FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER」を遊んで頂きありがとうございました。#FF7FS pic.twitter.com/F5kIWQQOE8 — FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_JP|FF7FS (@FFVII_FS_JP) January 11, 2023

“Il servizio termina l’11 gennaio 2023. A tutti i candidati SOLDIER, grazie per aver giocato a FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER”, si legge nel post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Final Fantasy VII: The First Soldier.

Per chi non lo sapesse, si trattava di un battle royale per dispositivi mobile Android e iOS, totalmente gratuito, in cui gli appassionati dovevano scontrarsi in battaglie all’ultimo sangue lungo le strade di una Midgar sia familiare che tutta da scoprire e imparare.

Con oggi, dunque, si chiude l’esperimento di Final Fantasy 7: The First Soldier, ennesimo trancio derivante dal grande e continuativo successo di Final Fantasy 7, dai suoi spin-off e dal Remake attualmente in lavorazione. Una vera e propria “saga nella saga”, quindi, che sta generando un percorso del tutto inedito per i personaggi che tutti conosciamo da anni.

La chiusura di questo videogioco, comunque, non rappresenta di certo il capolinea di sperimentazioni sulla stessa lunghezza d’onda. Per quanto Final Fantasy 7: The First Soldier fosse il figlio di una moda di settore specifica, nulla toglie a Square Enix di tentare di seguire altri guizzi contemporanei, pur di coinvolgere la sua community. Non ci resta che attendere, nella speranza che il futuro ci riservi lavori anche più impegnativi.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.