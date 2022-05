L’ex art director di Eidos Montreal Jonathan Jacque-Belletête ha affermato che lo sviluppatore stava lavorando a un capitolo di Final Fantasy, provvisoriamente intitolato Project W. La software house sarebbe stata il primo studio occidentale a gestire un gioco dell’amata saga di Square Enix. Le voci sul coinvolgimento di Eidos Montreal nel franchise sono in circolazione da alcuni anni, ma solo ora sentiamo la voce di qualcuno direttamente coinvolto nel progetto. Jacque-Belletête ha detto a TrueAchievements di aver provato a realizzare Final Fantasy XV prima che venisse affidato nuovamente agli studi giapponesi.

Jacque-Belletête ha lavorato sulla serie Deus Ex, con Eidos. Secondo un’indagine dello Youtuber Super Bunnyhop di alcuni anni fa, dopo il successo di Deus Ex: Human Revolution nel 2011, Eidos Montreal ha voluto realizzare un gioco di ruolo fortemente ispirato a Final Fantasy. Ad un certo punto, l’idea si è trasformata in quello che doveva essere FFXV e il team ha avviato colloqui con l’ex presidente di Square Enix Yoichi Wada ricevendo pareri positivi.

Eidos Montreal avrebbe quindi creato grafica e design di base per Project W. Il gioco sarebbe un gdr nello spazio con aspetti di Final Fantasy che i fan occidentali trovavano interessanti. Un nuovo motore di gioco doveva servire a gestire atterraggi e decolli senza interruzioni tra i pianeti. Il protagonista di questo progetto vaga nell’universo alla ricerca del suo amore perduto, Nova, per poi incontrare una guerriera con la quale si genera un triangolo amoroso. Le vicende si svolgono intorno alla tensione creata da questo rapporto a tre.

L’idea è stata presentata in un incontro con i dirigenti giapponesi nel 2012, ma è stata respinta e lo sviluppo è tornato in Giappone. Project W divenne quindi noto come Progetto Nova e riuscì a sopravvivere per un altro anno prima di essere definitivamente cancellato. Editori come Sony e Microsoft non erano disposti a correre il rischio di un progetto così ambizioso e costoso. Nel frattempo, Square Enix sembra pronta a Final Fantasy 16.