Final Fantasy VII Rebirth, da GameStop ancora disponibile la DELUXE EDITION!

Manca sempre meno all'uscita di Final Fantasy VII Rebirth, prevista per il 29 febbraio 2024. Ebbene, se non vedete l'ora di ritornare nei panni di Cloud e desiderate acquistare la Deluxe Edition ma pensavate fosse finita, oggi è il vostro giorno fortunato, giacché su GameStop sono ancora disponibili delle copie al prezzo di listino di 109,98€!

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy VII Rebirth si rivolge principalmente a coloro che hanno già giocato e apprezzato Final Fantasy VII Remake, continuando la storia e portando Cloud e il suo gruppo fuori da Midgar e nel mondo esterno. Questa nuova esperienza targata Square Enix reinventa, dunque, l'universo di gioco di FF VII, adattandolo ai giorni nostri e offrendo un gameplay next-gen.

Per quanto riguarda la Deluxe Edition, questa versione speciale è pensata per coloro che desiderano possedere un autentico pezzo da collezione. Rispetto alla versione standard, questa include un artbook, la mini colonna sonora su CD e la steelbook. Questi contenuti, altrimenti introvabili, saranno sicuramente una delizia per i fan della saga Square Enix, i quali avranno l'opportunità di godere delle magnifiche musiche del gioco in qualsiasi momento e di esibire la steelbook nella propria libreria, arricchendo così la loro collezione.

Acquistare la Deluxe Edition sul sito di GameStop, inoltre, è particolarmente conveniente, giacché potrete godere della consegna gratuita direttamente a casa vostra nel giorno dell'uscita del gioco, mentre potrete anche decidere di dilazionare il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna. Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina GameStop dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e procedere al preordine. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in fretta!

