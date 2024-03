Final Fantasy VII Rebirth | Guida a Fort Condor

Fort Condor è un minigioco in Final Fantasy 7 Rebirth che devi vincere per ottenere la Protoreliquia a Junon. Sebbene sembri una facile variante dei giochi di genere tower defence, le soluzioni possono essere molto complicate da elaborare man mano che si superano le Fasi. Per aiutarvi nell'impresa, dunque, in questa guida a Fort Condor per Final Fantasy VII Rebirth troverete regole e consigli utili, incluso come vincere in modalità difficile in tutte e quattro le Fasi.

Le regole di Fort Condor in Final Fantasy VII Rebirth

Fort Condor è un gioco da tavolo nel mondo di Final Fantasy VII in cui Cloud, Tifa e Barret sono stati in qualche modo risucchiati. Il trio viene trasformato in versioni poligonali di se stessi, che ricordano i loro design dei personaggi dal gioco originale. Fort Condor in questa particolare forma ha fatto la sua prima apparizione nel DLC Intergrade per Final Fantasy 7 Remake, ma sono state fatte alcune modifiche per il seguito.

Le basi

Il tuo obiettivo in Fort Condor è distruggere l'unità boss del nemico entro il limite di tempo senza che la tua base venga distrutta. I due piccoli Avamposti alla tua base possono essere demoliti, giacché sono le tue Sedi centrali al centro a essere le più importanti, poiché perderle risulta in una sconfitta. Lo stesso vale per il tuoi avversari, il che significa che non devi necessariamente distruggere entrambi i loro Avamposti per vincere - basta l'unità boss al centro.

Ogni Fase di Fort Condor ha un boss diverso, ognuno con il proprio unico insieme di tattiche. Alcuni lanciano proiettili, altri hanno potenti attacchi in mischia, e uno può persino cambiare la propria debolezza al volo.

Alleati e truppe nemiche

Per sconfiggere l'unità boss del nemico devi schierare truppe Condor, ognuna con i propri diversi tipi: rosso è Avanguardia, verde è a Distanza e blu è Difesa. Anche il tuo avversario schiera le proprie Truppe Shinra con gli stessi tipi. Va da sé, dunque, che per arrivare al boss devi schierare truppe che sono forti contro le truppe nemiche per sfondare le loro forza. Per aiutarti a pianificare, puoi vedere quali Truppe Shinra stanno per essere schierate controllando la traccia sul lato destro dello schermo.

I Chierici non hanno un tipo, ma curano gli alleati circostanti mentre lanciano attacchi a distanza. Inoltre, si possono posizionare anche balestre e trabucchi che puoi posizionare: le prime possono bloccare i nemici che entrano nella tua base danneggiandoli, mentre i secondi eseguono un attacco a distanza da dove sono posizionati. Entrambi possono anche agire come distrazioni, poiché i nemici tendono a puntare su di essi piuttosto che entrare nella tua base se sono abbastanza vicini.

C'è un costo ATB per schierare le tue truppe, che si riempie nel tempo. I Chierici costano una barra, le Unità Alleate Elite costano tre barre, e le truppe ordinarie, le balestre e i trabucchi costano 2 barre. Il costo ATB di un'unità può essere visto controllando il numero blu sulla tua barra del party a sinistra dello schermo mentre sei in una partita.

Puoi posizionare truppe solo fino a quanto l'avversario più vicino è alla tua base per cui, se una delle tue truppe sta attaccando il boss, ma un nemico è entrato nella tua base, sarai in grado di schierare una nuova unità solo da dove quel nemico si trova nella tua base. La linea traslucida a terra indica il limite di dove puoi attualmente schierare la tua prossima unità.

Infine, tieni presente che non tutte le tue truppe sono illimitate: puoi schierare solo un certo numero dello stesso tipo di unità prima che si esauriscano (a meno che la tua formazione non conceda un numero infinito). Puoi vedere quante ne hai rimaste controllando il numero bianco sulla tua barra del party a sinistra dello schermo mentre sei in una partita.

Forze e debolezze

I punti di forza e le debolezze seguono delle regole semplici, un po' come carta, forbice, sasso:

Difesa (blu) è debole contro Distanza (verde).

Distanza (verde) è debole contro Avanguardia (rosso).

Avanguardia (rosso) è debole contro Difesa (blu).

Unità Eroe

Oltre a queste ordinarie Unità Alleate, ci sono tre Unità Eroe: Cloud, Tifa e Barret. Cloud è un'unità Difesa, Tifa è un'unità Avanguardia e Barret è un'unità a Distanza. Non possono essere schierati spendendo barre ATB, invece, hanno le loro barre che si riempiono quando schieri truppe dello stesso tipo. Ad esempio, la barra di Cloud si riempie quando schieri abbastanza unità blu Difesa.

Quando la loro barra è piena, premi L1 per selezionare la tua Unità Eroe e schierala sul campo. Quando schierata, eseguirà immediatamente un grande attacco simile a Limit Break, il che è utile per eliminare grandi gruppi di nemici o fare danni significativi all'unità boss.

Come vincere a Fort Condor in Final Fantasy VII Rebirth

Vincere a Fort Condor in Final Fantasy VII richiede una combinazione di strategia e velocità. Non solo devi bilanciare le tue forze contro le truppe nemiche in arrivo, ma anche tenere d'occhio il tempo. Ecco, quindi, alcuni consigli per aiutarti a vincere a Fort Condor:

Sfrutta i punti di forza e le debolezze : usa il sistema di tipi di nemici a tuo vantaggio schierando truppe che sono forti contro quelle che il tuo avversario sta usando.

: usa il sistema di tipi di nemici a tuo vantaggio schierando truppe che sono forti contro quelle che il tuo avversario sta usando. Tieni d'occhio la barra ATB : schiera truppe in modo efficiente per assicurarti di avere sempre risorse disponibili per rispondere alle minacce.

: schiera truppe in modo efficiente per assicurarti di avere sempre risorse disponibili per rispondere alle minacce. Utilizza le Unità Eroe al momento giusto : attendi che ci siano molti nemici o che l'unità boss sia vulnerabile per massimizzare l'effetto del loro attacco Limit Break.

: attendi che ci siano molti nemici o che l'unità boss sia vulnerabile per massimizzare l'effetto del loro attacco Limit Break. Adatta la tua strategia : se stai perdendo terreno, considera di schierare truppe difensive per reggere mentre costruisci un contrattacco.

: se stai perdendo terreno, considera di schierare truppe difensive per reggere mentre costruisci un contrattacco. Fai pratica: come per qualsiasi gioco, la pratica porta alla perfezione. Non scoraggiarti se non vinci subito e usa ogni partita come un'opportunità per apprendere e affinare la tua strategia. Infine, non dimenticare di personalizzare la tua formazione di truppe prima di ogni partita per assicurarti di avere il mix giusto di unità per affrontare il tuo avversario.

Come vincere a Fort Condor Hard in Final Fantasy VII Rebirth

Dopo averti spiegato le basi e dato qualche consiglio dovresti riuscire con tranquillità a vincere tutte le fasi di Fort Condor in Final Fantasy VII Rebirth. Se, però, ti sei bloccato alla modalità Hard, di seguito troverai delle istruzioni che hanno funzionato per noi e che dovrebbero aiutarti a trionfare nell'impresa.

Fase 1

Unità Eroe: Barret e Tifa

Formazione: Trinceramento (difesa della fortezza al centro)

Ecco le istruzioni passo dopo passo su come vincere la Fase 1 del Fort Condor in modalità difficile in Final Fantasy VII Rebirth:

Schiera un Enforcer regolare sul sentiero di destra.

Schiera un Chierico dietro l'Enforcer regolare.

Schiera un trabucco all'esterno della tua base, tra i due sentieri.

Schiera un Ranger sul sentiero di sinistra.

Schiera un Chierico dietro il Ranger a sinistra.

Schiera una balista sul sentiero di sinistra per bloccare l'entrata.

Schiera un Vanguard regolare sul sentiero di destra per proteggere il trabucco.

Schiera un altro Vanguard regolare sul sentiero di destra per proteggere il trabucco.

Schiera un Ranger regolare sul sentiero di sinistra, dietro la balista.

Schiera un altro Ranger regolare sul sentiero di sinistra, dietro l'altro ranger.

Schiera un Vanguard regolare sul sentiero di destra.

Schiera un Ranger regolare sul sentiero di sinistra.

Schiera un Enforcer regolare sul sentiero di sinistra.

Schiera Barret sul sentiero di destra.

Schiera un Enforcer regolare sul sentiero di destra.

Schiera un Vanguard regolare sul sentiero di sinistra all'interno della tua base.

Schiera Tifa sul sentiero di sinistra all'interno della tua base per uccidere tutti i nemici.

Schiera un Enforcer regolare sul sentiero di destra.

Schiera un trabucco all'esterno della tua base, tra i due sentieri.

Proteggi il trabucco fino alla morte del boss.

Anche se non sembra che Barret faccia molto sul lato destro, è importante che trattenga i nemici con un po' di aiuto da alcune unità regolari, così la tua base non viene invasa e puoi posizionare quel trabucco finale alla fine per assicurarti la vittoria. Schierare Tifa nel momento giusto è anche molto importante, poiché devi eliminare quel gruppo di nemici dalla tua base per posizionare il trabucco e avanzare su quel sentiero di sinistra verso il boss alla fine.

Fase 2

Unità Eroe: Barret e Tifa.

Formazione: Bilanciata (focalizzata su offesa e difesa).

Ecco le istruzioni passo dopo passo su come vincere la Fase 2 del Fort Condor in modalità difficile in Final Fantasy 7 Rebirth:

Schiera l'Impositore d'Élite sul percorso di destra.

Schiera un Chierico dietro l'Impositore d'Élite.

Schiera un'Avanguardia regolare sul percorso di destra.

Schiera un Ranger regolare sul percorso di destra.

Schiera l'Avanguardia d'Élite alla posizione del mostro sul percorso di destra.

Schiera un Chierico sul lato destro della base.

Schiera un Arciere d'Élite sul percorso di sinistra.

Schiera un Ranger regolare davanti all'Arciere d'Élite sul percorso di sinistra.

Schiera un Ranger regolare sul percorso di sinistra.

Schiera Barret sul percorso di destra.

Schiera un'Avanguardia regolare sul percorso di sinistra.

Schiera un'Avanguardia regolare sul percorso di sinistra.

Schiera Tifa sul percorso di sinistra per uccidere la maggior parte dei nemici.

Schiera un Impositore regolare sul percorso di destra.

Schiera un Impositore regolare sul percorso di destra.

Continua a schierare truppe regolari fino alla morte del boss.

Fase 3

Unità Eroe: Barret e Tifa.

Formazione: Assalto (concentrata sull'offensiva).

Ecco le istruzioni passo dopo passo su come vincere la Fase 3 di Fort Condor in modalità difficile in Final Fantasy 7 Rebirth:

Schiera l'Avanguardia d'Élite sul percorso di destra.

Schiera un Chierico dietro l'Avanguardia d'Élite sul percorso di destra.

Schiera un'Avanguardia regolare sul lato sinistro della base (incontrerà il nemico in un momento migliore).

Schiera un Chierico dietro l'Avanguardia sul lato sinistro.

Schiera una trabucco all'esterno della tua base, tra i due percorsi.

Schiera un altro trabucco vicino al lato sinistro dell'altro trabucco.

Schiera un Arciere d'Élite sul lato sinistro-medio della base.

Schiera un Chierico sul lato destro-medio della base.

Schiera un altro Arciere d'Élite all'entrata sinistra della tua base.

Schiera un'Avanguardia regolare alla posizione del nemico nella tua base, sul lato destro.

Schiera un'altra Avanguardia regolare nella stessa posizione.

Schiera Tifa sulla posizione del mostro volante sul percorso di destra per ucciderlo.

Schiera un Impositore regolare sul percorso di sinistra.

Schiera un altro Impositore regolare sul percorso di sinistra.

Schiera un'Avanguardia d'Élite sul percorso di sinistra.

Schiera un Impositore regolare sul percorso di sinistra.

Schiera un trabucco all'entrata sinistra all'interno della tua base.

Schiera un Arciere d'Élite dietro al mostro.

Schiera Barret al centro del campo così attacca e uccide il boss. È un'altra vittoria risicata, ma i trabucchi e le abilità eroiche di Barret sono tutto ciò che ti serve per battere il boss. Tutto il resto serve solo a sgomberare i nemici per il posizionamento finale del colpo essenziale di Barret alla fine.

Fase 4

Unità Eroe: Barret e Cloud.

Formazione: Assalto (concentrata sull'offensiva).

Ecco le istruzioni passo dopo passo su come vincere la Fase 4 di Fort Condor in modalità difficile in Final Fantasy 7 Rebirth:

Schiera un Arciere d'Élite sul percorso di destra.

Schiera un Chierico dietro l'Arciere d'Élite.

Schiera un Impositore sul percorso di destra.

Schiera un altro Impositore sul percorso di destra.

Schiera un Chierico all'interno della tua base, al centro.

Schiera un altro Chierico sul percorso di destra.

Schiera un'Avanguardia regolare sul percorso di sinistra.

Schiera un Impositore regolare sul percorso di destra.

Schiera un altro Impositore regolare sul percorso di destra.

Schiera Cloud sul percorso di destra per uccidere la maggior parte dei nemici (non lasciarli entrare nella tua base).

Schiera un trabucco all'esterno della tua base, tra i due percorsi.

Schiera un'Avanguardia regolare a destra del Trabucco.

Schiera un altro trabucco a sinistra del primo.

Schiera un Impositore regolare sul percorso di destra.

Schiera un Arciere d'Élite a destra del trabucco a destra.

Schiera un altro trabucco a destra del trabucco a destra.

Schiera un Arciere d'Élite sul percorso di destra.

Schiera Barret sul percorso di destra (per attaccare il boss)

Continua a schierare unità a cui il boss è debole fino alla sua morte. Ancora una volta, i trabucchi sono i tuoi migliori alleati qui, insieme al mantenere Cloud e Barret vivi alla fine in modo che possano rapidamente sconfiggere il boss con il tuo esercito di Élite e regolari. Assicurati solo che la tua base non venga invasa verso la fine o prima del posizionamento dei trabucchi, altrimenti non sarai in grado di eliminare il boss in tempo.

Ricompense di Fort Condor in Final Fantasy VII Rebirth

Poiché il minigioco di Fort Condor fa parte della quest Protorelic a Junon, l'unica tua ricompensa è il Protorelic stesso, il quale attiva un'altra misteriosa scena con l'eccentrico spadaccino.

Per quanto riguarda i bottini della modalità difficile, a meno che non ci sia qualche sbloccabile nascosto che ancora dobbiamo scoprire, ci dispiace dire che, oltre al divertimento nel giocarlo, non c'è alcuna ricompensa per aver completato il Fort Condor in modalità difficile.