Final Fantasy VII: Rebirth | Guida ai Pezzi della Collezione

Uno dei trofei più lunghi ed impegnativi di Final Fantasy VII Rebirth consiste nel trovare e raccogliere tutti gli 88 pezzi da collezione per il Johnny Miramare, al fine di sbloccare il trofeo d'oro "Johnny 7 Stelle". Inutile dire che questa attività sarà, probabilmente, una di quelle che precederanno il completamento al 100% del videogame.

Questa missione secondaria si sbloccherà svolgendo la side quest intitolata "The Saga of the Seaside Inn"; potrete iniziare la raccolta a partire dal Capitolo 7 della trama di gioco, ma non sarete in grado di completarla fino al Capitolo 9. Tutti i vari pezzi da collezione potranno essere manualmente riposti all'interno di un baule che apparirà presso il Miramare ma, ai fini dei vari trofei, vi basterà semplicemente raccoglierli.

Inutile dire che, per ottenere tutti gli 88 pezzi da collezione, dovrete completare tutte le missioni secondarie, ottenere le valutazioni più alte in tutti i minigiochi (inclusi i livelli di difficoltà più alti) nonché tutte le sfide di combattimento del simulatore di Chadley (anche qui, includendo i livelli di difficoltà più alti).

Non appena avrete raccolto tutti i 88 pezzi da collezione, non dovrete fare altro che parlare a Johnny ed il trofeo sarà vostro, insieme all'ottavo spartito per il pianoforte: "One-Winged Angel".

Nelle righe che seguono, vi diremo dove trovare tutti gli 88 pezzi da collezione per il Johnny Miramare.

Dove trovare tutti gli 88 pezzi da collezione per il Johnny Miramare

1: Fledgling Chocobo Jockey - Batti il miglior tempo in Hustle de Chocobo al Bill's Ranch nelle Grasslands. Sbloccabile nel Capitolo 2;

#2: Soaring Chocobo Jockey - Completa Glide de Chocobo nella regione di Cosmo Canyon. Sbloccabile nella missione secondaria: Bonds of Trust;

#3: Salientian Seal of Mastery - Batti il miglior tempo in Jumpfrog in Under Junon. Sbloccabile nella missione secondaria: Calling All Frogs;

#4: Peerless Polliwog - Completa Jumpfrog: Ribbiting Rollers in Under Junon. Sbloccato dalla missione secondaria: Calling All Frogs;

#5: Dolphin Stuntman - Completa lo spettacolo dei delfini in Under Junon;

#6: Pride of the Condor Cavalry - Completa Fort Condor in modalità Difficile nella regione di Junon; si sblocca dopo aver completato tutte le Protorelic a Juno;

#7: Award for Outstanding Performance – Ottieni il miglior risultato durante la Parata di Junon nel Capitolo 4;

#8: Presidential Commendation - Ottieni il miglior risultato durante la Parata di Junon nel Capitolo 4;

#9: QB Tournament Champion - Vinci il Queen's Blood Tournament sullo Shinra-8 nel Capitolo 5;

#10: Buccaneer Blaster - Raggiungi il miglior punteggio in Pirate's Rampage: Brigantine in Costa del Sol;

#11: Pirate King’s Marksman - Raggiungi il miglior punteggio in Pirate's Rampage: Brigantine in Costa del Sol;

#12: Neophyte QB Strategian - Completa i puzzle di carte al rango "facile" al Card Carnival in Costa del Sol;

#13: Bloody Brilliant Card Sharp - Completa i puzzle di carte al rango "avanzato" al Card Carnival in Costa del Sol;

#14: Legendary Card Collector - Completa le sfide di collezionismo al Carnevale delle carte in Costa del Sol;

#15: Madder Machinator - Completae le esercitazioni di abilità al Card Carnival in Costa del Sol;

#16: King of the Jungle - Ottieni il miglior punteggio in Run Wild: Free-for-All in Costa del Sol;

#17: Red Bolt XIII - Batti il miglior tempo in Run Wild: Time Trial in Costa del Sol;

#18: Ab-Fab - Sconfiggi Jules nei Crunch-Off nella Palestra nella regione di Corel (sbloccabile dalla missione secondaria: Bodybuilders in a Bind);

#19: Speedy Motorcyclist - Completa il pcorso standard in G-Bike al Gold Saucer;

#20: Crazy Motorcyclist - Completa il corso per esperti in G-Bike al Gold Saucer;

#21: Welterweight Brawler - Sconfiggi tutti gli avversari di livello facile in 3D Brawler al Gold Saucer;

#22: Heavyweight Brawler - Sconfiggi tutti gli avversari di livello avanzato in 3D Brawler al Gold Saucer;

#23: Super Heavyweight Brawler - Sconfiggi Sephiroth in 3D Brawler al Gold Saucer;

#24: Rookie Ranger - Completa la missione standard in Galactic Saviors al Gold Saucer;

#25: SOLDIER: Galaxy Class - Completa la missione di livello "esperto" in Galactic Saviors al Gold Saucer;

#26: Chocobo Bug Boy - Vinci la prima Corsa Chocobo al Gold Saucer;

#27: Fleet-footed Jockey - Vinci tutte le Corse Chocobo di Grado III al Gold Saucer;

#28: Chocobo Whisperer - Vinci tutte le Corse Chocobo di Grado II al Gold Saucer;

#29: Champion Jockey - Vinci la Gold Cup al Gold Saucer;

#30: Card Savant - Completa tutte le sfide facili delle carte al Gold Saucer;

#31: Card Whiz - Completa tutte le sfide avanzate delle carte al Gold Saucer;

#32: Card Sayer - Completa tutte le sfide di sopravvivenza al Gold Saucer;

#33: Twin Muscleheads - Completa tutti gli incontri tra due persone di livello facile nel Musclehead Colosseum del Gold Saucer;

#34: Musclehead Warriors - Completa tutti gli incontri tra due persone di livello avanzato nel Musclehead Colosseum del Gold Saucer;

#35: Twin Team Titans - Completa tutti gli incontri a sei persone di livello facile nel Musclehead Colosseum del Gold Saucer;

#36: The Six Musc-keteers - Completa tutti gli incontri a sei persone di livello avanzato nel Musclehead Colosseum del Gold Saucer;

#37: Best Actor: Cloud - Raggiungi una performance di rango S nella Rendition of Loveless presso il Gold Saucer, nel Capitolo 12;

#38: Best Actress: Tifa - Raggiungi una performanc di rango S nella Rendition of Loveless del Gold Saucer nel Capitolo 12, dando l'appuntamento a Tifa. Dopo aver terminato la storia, si sblocca l'opzione per cambiare la persona con cui uscire nel Capitolo 12, che sarà il vostro compagno durante il minigioco in questione. Dopo la storia seguite il percorso Sistema > Impostazioni extra > Capitolo 12 Compagno / Conclusione Appuntamento e scegliete la ragazza di cui avete bisogno. In totale dovrete ripetere il minigioco 3 volte: con Tifa, Aerith e Yuffie come compagna/appuntamento. Una delle tre la otterrete durante la prima run, a seconda del progresso relazionale più alto che avrete con i personaggi in questione. Poi, per gli altri due, cambiate il compagno nelle Impostazioni extra e usate la Selezione capitolo (sbloccata dopo la storia) per rigiocare il capitolo 12. Dopo aver terminato Loveless, il gioco si salva immediatamente e potrete cambiare la persona a cui avete dato l'appuntamento e rigiocare il capitolo in questione, rigiocandolo dall'inizio. Non ricaricare i vecchi salvataggi per non azzerare i pezzi da collezione ottenuti: bisogna espletare la procedura tramite la selezione del capitolo. Inoltre, non è necessario terminare il Capitolo 12, basterà rigiocare fino a quando non si è terminato il minigioco con il Rango S;

#39: Best Actress: Aerith - Raggiungi una performanc di rango S nella Rendition of Loveless del Gold Saucer nel Capitolo 12, dando l'appuntamento ad Aerith. Dopo aver terminato la storia, si sblocca l'opzione per cambiare la persona con cui uscire nel Capitolo 12, che sarà il vostro compagno durante il minigioco in questione. Dopo la storia seguite il percorso Sistema > Impostazioni extra > Capitolo 12 Compagno / Conclusione Appuntamento e scegliete la ragazza di cui avete bisogno. In totale dovrete ripetere il minigioco 3 volte: con Tifa, Aerith e Yuffie come compagna/appuntamento. Una delle tre la otterrete durante la prima run, a seconda del progresso relazionale più alto che avrete con i personaggi in questione. Poi, per gli altri due, cambiate il compagno nelle Impostazioni extra e usate la Selezione capitolo (sbloccata dopo la storia) per rigiocare il capitolo 12. Dopo aver terminato Loveless, il gioco si salva immediatamente e potrete cambiare la persona a cui avete dato l'appuntamento e rigiocare il capitolo in questione, rigiocandolo dall'inizio. Non ricaricare i vecchi salvataggi per non azzerare i pezzi da collezione ottenuti: bisogna espletare la procedura tramite la selezione del capitolo. Inoltre, non è necessario terminare il Capitolo 12, basterà rigiocare fino a quando non si è terminato il minigioco con il Rango S;

#40: Best Supporting Actor: Barret - Raggiungi una performance di rango S nella Rendition of Loveless presso il Gold Saucer, nel Capitolo 12;

#41: Best Actress: Yuffie - Raggiungi una performanc di rango S nella Rendition of Loveless del Gold Saucer nel Capitolo 12, dando l'appuntamento a Yuffie. Dopo aver terminato la storia, si sblocca l'opzione per cambiare la persona con cui uscire nel Capitolo 12, che sarà il vostro compagno durante il minigioco in questione. Dopo la storia seguite il percorso Sistema > Impostazioni extra > Capitolo 12 Compagno / Conclusione Appuntamento e scegliete la ragazza di cui avete bisogno. In totale dovrete ripetere il minigioco 3 volte: con Tifa, Aerith e Yuffie come compagna/appuntamento. Una delle tre la otterrete durante la prima run, a seconda del progresso relazionale più alto che avrete con i personaggi in questione. Poi, per gli altri due, cambiate il compagno nelle Impostazioni extra e usate la Selezione capitolo (sbloccata dopo la storia) per rigiocare il capitolo 12. Dopo aver terminato Loveless, il gioco si salva immediatamente e potrete cambiare la persona a cui avete dato l'appuntamento e rigiocare il capitolo in questione, rigiocandolo dall'inizio. Non ricaricare i vecchi salvataggi per non azzerare i pezzi da collezione ottenuti: bisogna espletare la procedura tramite la selezione del capitolo. Inoltre, non è necessario terminare il Capitolo 12, basterà rigiocare fino a quando non si è terminato il minigioco con il Rango S;

#42: Best Supporting Animal: Red XIII - Raggiungi una performance di rango S nella Rendition of Loveless presso il Gold Saucer, nel Capitolo 12;

#43: Best Feline Narration: Cait Sith - Raggiungi una performance di rango S nella Rendition of Loveless presso il Gold Saucer, nel Capitolo 12;

#44: Dustbowl Smasher - Ottieni il miglior punteggio nella Desert Rush nel The Dustbowl (Corel Prison);

#45: Dustbowl Demolisher - Completa tutti e tre i livelli della Desert Rush nel the Dustbowl (Corel Prison) con il punteggio richiesto;

#46: Sylkis Cup Champion - Completa tutti i combattimenti della Sylkis Cup nel Beast Battleground nella Dustbowl (Corel Prison). Si accede al Beast Battleground scendendo la scala nell'angolo sud-est del Dustbowl;

#47: Prison Tourney Champion - Completa tutti i combattimenti del torneo della prigione in Beast Battleground nella Dustbowl (prigione di Corel);

#48: Belles of the Ball - Irrompi al Gus's Party presso il Beast Battleground nel Dustbowl e sconfiggi tutti gli avversari. Richiede la missione secondaria: Sand and Circuses;

#49: 1,000 Needle Pincushion - Completa Cactuar Crash in modalità Normale mentre cerchi il protorelic nella regione di Corel;

#50: 10,000 Needle Pincushion - Completa Cactuar Crash in modalità Difficile mentre cerchi il protorelic nella regione di Corel;

#51: Gambit Technician - Completa Gears and Gambits in modalità Difficile mentre cerchi il protorelic nella regione di Cosmo Canyon;

#52: Adequately Functional Specimen - Completa le prove preliminari offerte dal simulatore di combattimento sotto Shinra Manor a Nibelheim. Richiede la missione secondaria: Lament of the Damned;

#53: Somewhat Intriguing Specimen - Completa gli esami pratici offerti dal simulatore di combattimento sotto Shinra Manor a Nibelheim. Richiede la missione secondaria: Lament of the Damned;

#54: MAI’s Participation Award - Completa le normali sfide del simulatore di combattimento di Chadley;

#55: MAI’s Gold Star - Completa le sfide brutali e le sfide leggendarie del simulatore di combattimento di Chadley. Si sblocca dopo aver sconfitto Gilgamesh. Raccogli tutte le Protoreliche per sbloccare Gilgamesh;

#56: Peerless Pianist - Ottieni delle esecuzioni di rango A delle sei composizioni selezionate dalla Piano Outreach Association e riferisci i risultati ottenuti a Dorian;

#57: Shutterbug Supreme - Utilizzate la modalità Foto per scattare una foto in ogni punto panoramico e segnalate i vostri risultati a Snaps;

#58: Blood Champion - Raggiungi il rango più alto in Queen's Blood;

#59: The True Ultimate Party Animal - Affronta la sfida del middle manager della Shinra e rivendica il titolo di Ultimate Party Animal nel Gold Saucer. Si ottiene completando la missione secondaria: Can't Stop Won't Stop. Questa è l'ultima missione secondaria del gioco; è necessario aver completato tutte le altre 35 missioni secondarie e tutti i minigiochi del Gold Saucer;

#60: PLAY ARTS Rest Spot - Trova e scava una particolare tana di coniglio con un chocobo nelle Grasslands. La tana esatta è diversa per ogni giocatore;

#61: PLAY ARTS Sweeper - Trova e scava una particolare tana di coniglio con un chocobo nella regione di Junon. La tana esatta è diversa per ogni giocatore;

#62: PLAY ARTS Wheelie - Trova e scava una particolare tana di coniglio con un chocobo nella regione di Corel. La tana esatta è diversa per ogni giocatore;

#63: PLAY ARTS Buggy - Trova e scava una particolare tana di coniglio con un chocobo nella regione di Gongaga. La tana esatta è diversa per ogni giocatore;

#64: PLAY ARTS Tiny Bronco - Trova e scava una particolare tana di coniglio con un chocobo nella regione del Cosmo Canyon. La tana esatta è diversa per ogni giocatore;

#65: PLAY ARTS Shinra Box - Trova e scava una particolare tana di coniglio con un chocobo nella regione di Nibel. La tana esatta è diversa per ogni giocatore;

#66: Stuffed Moogle - Completa tutti i Moogle Intel e raggiungi il grado più alto del Moogle Emporium;

#67: Stuffed Stamp - Sconfiggi Roche nel Capitolo 4 (è legato alla trama principale, non potrete mancarlo);

#68: Stuffed Fat Moogle - Distruggi dieci o più casse di rifornimento sul nastro trasportatore che troverete all'interno di Shinra Manor nel Capitolo 11. Questo minigioco si svolgerà durante l'obiettivo "Board the Elevator", dopo aver sconfitto Yin e Yang utilizzando Cait Sith. Se hai mancato il minigioco in questione, dovrai rigiocare il Capitolo 11. Il metodo migliore consiste nel puntare l'arma esattamente due luci più avanti rispetto alle scatole in movimento (parliamo delle piccole luci sotto le casse). Mirando esattamente due luci a destra di una scatola in movimento, questa verrà colpita; ripeti la procedura per colpirne 10 entro il tempo limite, che fortunatamente non è stringente;

#69: Stuffed Bomb - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#70: Stuffed Chocobo - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#71: Stuffed Cactuar - Acquistalo con i i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#72: Stuffed Fat Chocobo - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#73: Stuffed Tonberry - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#74: Space Ranger PLAY ARTS Figure - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#75: PLAY ARTS Starfighter - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#76: PLAY ARTS G-Bike - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#77: Queen’s Blood Gameboard - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#78: 3D Brawler Cloud Figurine - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#79: 3D Brawler Pugilist Figurine - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer dopo aver battuto Pugilist nel 3D Brawler;

#80: 3D Brawler Fat Moogle Figurine - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer dopo aver battuto Fat Moogle nel 3D Brawler;

#81: 3D Brawler Dio Figurine - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer dopo aver battuto Dio nel 3D Brawler;

#82: 3D Brawler Shiva Figurine - Acquistalo con GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer dopo aver battuto Shiva nel 3D Brawler;

#83: 3D Brawler Ifrit Figurine - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer dopo aver battuto Ifrit nel 3D Brawler;

#84: Masamune Replica - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer dopo aver battuto Sephiroth nel 3D Brawler;

#85: Dio’s Autograph - Completa tutti gli incontri al Musclehead Colosseum del Gold Saucer per sbloccarli, e acquistali con GP presso un chiosco di scambio. Tutti gli incontri sono disponibili dopo la storia, tramite la selezione del capitolo, nel capitolo 13;

#86: Loveless Poster - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#87: Save Crystal - Acquistalo con i GP presso un chiosco di scambio di Gold Saucer;

#88: Rufus Shinra Cutout - Ti sarà consegnato da un membro del 7° Fanteria che dovrai reclutare per la parata di Junon nel Capitolo 4. Si tratta di quello che sta posando per una foto sul lato destro della strada quando l'obiettivo della storia è "No I in Team";