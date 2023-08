Nelle ultime ore un post su X di Idle Sloth ha riacceso le speranze dei possessori di una console della famiglia Xbox di poter, finalmente, giocare al remake di Final Fantasy VII.

Il post altro non era che un modo simpatico per preservare una pubblicità di Xbox, in Brasile, dedicata alla festa del papà e nella quale si può chiaramente vedere una didascalia raffigurante una scena, del gioco di Square Enix, con protagonisti Barret e sua figlia adottiva Marlene.

Just in case it gets deleted later pic.twitter.com/2fJlu9yeDJ — Idle Sloth (@IdleSloth84_) August 13, 2023

Nello spot dedicato alla festa del papà, rilasciato lo scorso 13 agosto, si possono notare le immagini più disparate, prese a piene mani da una lista di titoli che spaziano da Gears Of War, passando per The Witcher fino al tanto chiacchierato As Dusk Falls.

Ovviamente questa mossa ha scatenato una valanga di congetture. In molti ritengono che possa trattarsi di un indizio ben calibrato; un segnale che suggerisce il probabile approdo di Final Fantasy 7 Remake su Xbox, dopo tre lunghi anni di attesa. Altri, invece, pensano sia un semplice errore fatto dai responsabili del profilo X di Xbox Brasil.

Bisogna, però, considerare che il tempismo di questa peculiare situazione sia davvero interessante, considerando che, qualche settimana fa, Takashi Kiryu, CEO di Square Enix, ha annunciato che arriveranno più giochi su Xbox in futuro, tra cui il celebre Final Fantasy 14 Online che arriverà sulle console di casa Microsoft, durante la primavera del 2024.

Inoltre, considerando i tre anni già passati dall’uscita su PlayStation, in pochi si aspettano un arrivo su Xbox in pompa magna, specialmente a ridosso del sequel in uscita nel 2024. In molti, infatti, credono che al netto di un annuncio ben confezionato per far felici i fan della serie, Microsoft non si prodigherà esageratamente nel promuovere un titolo arrivato con così tanto ritardo.

Resta comunque indubbio che l’uscita di Final Fantasy VII Remake si fa sempre più plausibile e, per quanto sarà curioso vedere come verranno gestite le tempistiche di un eventuale rilascio, sia da parte di Microsoft che da parte di Square Enix, non vediamo l’ora di scoprirne di più.